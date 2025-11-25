Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat

Kevään 2025 puoliväliriihessä hallitus linjasi, että sosiaalihuollon työllistymistä ja työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita uudistetaan. Kuntouttava työtoiminta ja sen resurssit linjattiin siirrettäväksi kuntiin ja palvelua kehitetään vahvemmin työllistymistä edistäväksi. Sosiaalinen kuntoutus puolestaan säilytetään hyvinvointialueilla.

Valmistelussa on kuitenkin todettu, ettei lain mukaista palvelua ja siihen liittyviä velvoitteita voida suoraan siirtää sellaisenaan kuntiin. Tavoitteena on hakea ratkaisuja, joissa työllisyysalueilla olisi nykyistä paremmat edellytykset tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä työllistymään ja työnjako sosiaalipalvelujen kanssa selkeytyy.

Samalla halutaan varmistaa tarpeenmukaiset työ- ja toimintakykyä tukevat sosiaalipalvelut työttömille henkilöille.

Nykymuodossaan kuntouttava työtoiminta ei siis jatkuisi, mutta työttömille tarjotaan jatkossakin sosiaali- ja työllisyyspalveluja. Näitä kehitetään parhaillaan: sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaalihuollon palvelu-uudistuksesta ja työ- ja elinkeinoministeriö työvoimapalveluiden kehittämisestä. Ministeriöt tekevät valmistelua yhteistyössä.

Tällä hetkellä kuntouttavassa työtoiminnassa on päällekkäisyyksiä työvoimapalveluiden kanssa. Tarkoituksena on kehittää viranomaisten yhteistyötä niin, että työvoimapalveluihin voisi osallistua mahdollisimman moni, mutta sosiaalihuolto tarjoaisi tukeaan työvoimapalvelun rinnalla.

Työvoimapalveluihin liittyvän arviomuistion lausuntokierros käynnistyy lähiaikoina. Sosiaalipalveluita koskevan työryhmän työ puolestaan päättyy tammikuun lopussa.

