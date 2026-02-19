Luovan talouden neuvottelukunta kokoontui 18.2.2026. Kokouksen keskiössä olivat luovien alojen rahoituspolut ja yrityspalvelut.

Neuvottelukunnan vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin luovan talouden kasvustrategiaan kirjatuista rahoituksen toimenpiteistä. Näitä ovat mm. eri olemassa olevien rahoitusvälineiden yhteensovittaminen, kohdennettu viestintä yrityspalveluista ja rahoituksesta, neuvontapalvelut, rahoittajien osaamisen vahvistaminen sekä yksityisen ja julkisten rahoittajien rahoituksen vaikuttavuuden kehittäminen.

Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeinot-ryhmän päällikkö, Anne Ristioja, esitteli elinvoimakeskusten valmistelussa olevaa palvelulupausta luoville aloille. Maaliskuussa 2026 valmistuviin tulossopimuksiin on TEM:in ja OKM:n ohjauksessa kirjattu yhdeksi tulostavoitteeksi luovan talouden kasvustrategian ja kulttuuripoliittisen selonteon edistäminen. Elinvoimakeskukset tulevat tukemaan luovien alojen yrittäjyyttä, liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä tarjoamalla neuvontaa, palveluohjausta ja rahoitusta. Lisäksi huomiota kiinnitetään mm. alueellisten ja ylialueellisten verkostojen rakentamiseen sekä luovien alojen ja muiden alojen yhteistyön vahvistamiseen. Keskustelussa jäsenet kantoivat erityistä huolta elinvoimakeskusten neuvontapalvelujen kyvystä tunnistaa luovien alojen yrityksiä ja niiden erityistarpeita.

Yksityisiä pääomasijoittajia edustavan Finnish Business Angel Networksin operatiivinen johtaja Milja Mäkelä kertoi Creative Angels -aloitteesta, jonka tavoitteena on edistää yksityisten rahoittajien kohtaamisia luovien alojen toimijoiden kanssa. Tähän mennessä saadut kokemukset ovat hyviä, luovat alat kiinnostavat yksityisiä sijoittajia, mutta työtä on vielä tehtävä yhteisen ”kielen” löytämiseksi ja molemminpuolisen ymmärryksen kasvattamiseksi. Ylipäätään start-up - kenttä ja luovat alat eivät vielä tee paljon yhteistyötä Suomessa, mutta sitä on syntymässä.

Lisäksi johtaja Teija Lahti-Nuuttila esitteli Business Finlandin käynnissä olevia toimintoja luovien alojen kannustamiseksi tk-toimintaan. Uutena avauksena Business Finland on käynnistänyt Sprint-pilottiohjelman, joka on kohdennettu sektorista riippumatta kaikille pk-yrityksille, jotka hakevat kansainvälistä kasvua.

Kulttuuri- ja taideviraston luovan talouden erityisasiantuntija Kati Nuora esitteli luonnosta luovien alojen päivitetyksi yritysrahoituskartaksi. Luovan talouden yritysrahoitus on pirstaleista ja hajanaista ja eri aloilla on erilaisia rahoitustarpeita. Tavoitteena kuitenkin pyrkiä rakentamaan mahdollisimman selkeä, eri tarpeita palveleva visuaalinen esitys olemassa olevista rahoitusmahdollisuuksista.

Alustusten yhteydessä käyty keskustelu oli vilkasta ja se antoi virikkeitä toimenpiteiden edistämiseen. Rahoitusteeman toimenpiteitä koskevaa keskustelua tullaan jatkamaan myös neuvottelukunnan tulevissa kokouksissa muiden aiheiden rinnalla.

Kokouksen lopussa erityisasiantuntija Mikko Mähönen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta (JOTPA) esitteli luovia aloja koskevan koulutushaun valmistelutilannetta. Haku tullaan avaamaan helmi-maaliskuun vaihteessa, jolloin lisätietoa JOTPAn verkkosivuilta.

Luovan talouden neuvottelukunta toimii luovan talouden liiketoiminnan kehittämisen neuvoa-antavana asian-tuntijaryhmänä. Neuvottelukunnan toimikausi jatkuu vuoteen 2030 asti. Neuvottelukunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija, Sanna Kyyrä, TEM, p. 029 504 7012

kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, OKM, p. 029 533 0224

