Merituulivoimaloiden purkaminen Suomen talousvyöhykkeellä vaatii selkeää ja joustavaa sääntelyä. Uusi tutkimus osoittaa, että purkukustannukset ovat suuret, joten niiden maksaja on varmistettava ennakolta maksukyvyttömyystilanteiden varalle. Rakenteiden osittainen purkaminen kokonaispurkamisen sijaan arvioidaan vähentävän merkittävästi kustannuksia. Haittavaikutusten kannalta purkamisen sopivin laajuus tulee kuitenkin aina arvioida tapauskohtaisesti.

Suomen ympäristökeskuksen ja Sitowise Oy:n toteuttama tutkimus tarkastelee merituulivoimaloiden purkuvelvoitteita ja niihin liittyviä purkamiseen tarvittavat varat turvaavia järjestelyjä Suomen talousvyöhykkeellä. Tutkimus tukee merituulivoiman purkamista koskevan lainsäädännön valmistelua ja vastaa tarpeeseen varmistaa, että voimaloiden purkukustannukset voidaan kattaa myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittaja ajautuu maksukyvyttömäksi. Asiassa on otettava huomioon kansainvälisten sopimusten velvoitteet rakenteiden ja rakennelmien poistamisesta sekä dumppaamisen kieltämisestä.

Tutkimuksen tulosten mukaan merituulivoimaloiden purkamisen laajuus tulisi määrittää tapauskohtaisesti. Pohjanlahden olosuhteissa osittainen purku voi usein olla ympäristön ja kustannusten kannalta kokonaispurkua perustellumpi vaihtoehto. Perustusten alaosien, eroosiosuojausten ja kaapeleiden jättäminen merenpohjaan voi vähentää merkittävästi purkamisesta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Toisaalta esimerkiksi kalastuksen tai liikenteen näkökulmasta täydellinen purku on usein paremmin perusteltu ratkaisu.

Purkukustannukset ovat merkittäviä: täydellisen purkamisen kustannusten arvioidaan olevan Suomen oloissa noin 4–7 miljoonaa euroa turbiinia kohden. Osittainen purku voi alentaa kustannuksia arviolta 30–50 prosenttia. Kustannuksiin vaikuttavat erityisesti erikoisalusten saatavuus, sää- ja jääolosuhteet sekä hankkeiden etäisyys rannikosta.

Tutkimuksessa vertailtiin myös keinoja turvata purkuvelvoitteiden rahoitus Suomen talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeissa. Tutkimuksen johtopäätöksenä toteuttamiskelpoisimmaksi ratkaisuksi todettiin malli, jossa merituulivoimatoiminnan harjoittaja velvoitetaan asettamaan valtion hyväksi vakuus, joka kattaa ennakoidut purkukustannukset koko hankkeen elinkaaren ajalta. Vakuuden määrää tulisi voida tarvittaessa tarkistaa.

Toteutettaviin rakenteisiin perustuva purkamissuunnitelma tulisi voida vaatia jo hankkeiden varhaisessa vaiheessa, sitä tulisi voida päivittää purkamisen kustannusarvion muuttuessa hankkeen elinkaaren aikana ja käyttää purkamisvakuuden määrittämisessä. Tutkimuksessa tarkastelluissa maissa on sääntelyä purkamisvelvollisuudesta ja – vakuudesta. Niiden täsmällisempi sisältö määrittyy useimmiten hankkeen lupapäätöksissä.

Merituulivoiman vastuullinen kehittäminen vaatii ennakoitavaa ja oikeudellisesti kestävää sääntelyä ympäristön, muiden merellisten toimintojen sekä julkisen talouden näkökulmat huomioiden. Tutkimus keräsi yhteen toimintatapoja, epävarmuuksia ja jatkotutkimustarpeita tavoitteen saavuttamiseksi.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 530, [email protected] ja johtava konsultti Arto Itkonen, Sitowise Oy, p. 050 551 3497, [email protected]

Tutkimuksen tuloksia koskeva webinaari

Tervetuloa työ- ja elinkeinoministeriön järjestämään webinaariin maanantaina 23.3.2026 klo 14–16. Webinaarissa työ- ja elinkeinoministeriö taustoittaa merituulivoiman purkamista koskevaa lakihanketta ja siihen liittyvän tutkimuksen tarvetta, ja tutkimuksen toteuttajat (Suomen ympäristökeskus ja Sitowise Oy) esittelevät tarkemmin tutkimuksen tuloksia. Tämän jälkeen webinaarissa on varattu aikaa keskustelulle.

Voit ilmoittautua webinaariin 19.3. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/37616EABF72EC0A7. Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ennen tilaisuutta.

