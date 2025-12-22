Asetus nuorten työllistymissetelistä on hyväksytty: rahoitushaku työvoimaviranomaisille aukeaa
Valtioneuvosto on 22. joulukuuta 2025 hyväksynyt asetuksen työvoimaviranomaisten avustuksesta, jolla nämä tukevat yrityksiä työllistämään alle 30-vuotiaita nuoria työttömiä. Kyse on niin kutsutusta nuorten työllistymissetelistä. Yrityksen saama avustus kattaa puolet nuoren palkasta puolen vuoden ajalta, kuitenkin enintään 1 500 euroa kuukaudelta.
Asetus nuorten työllistymissetelistä perustuu syksyn budjettiriihen kasvu- ja työllisyyspaketin kirjaukseen, jonka mukaan Suomessa on tarpeen luoda nopea työväline nuorisotyöttömyyden pitkittymisen torjuntaan. Työllistymissetelillä helpotetaan nuorten työllistymistä yrityksiin alentamalla määräaikaisesti rekrytoinnin kustannuksia.
”Työllistymissetelillä avaamme nuorille ovia työelämään ja ehkäisemme nuorten työttömyyden pitkittymistä. 30 miljoonaa euroa on merkittävä lisäpanostus nuorten työllistymiseen. Jokainen nuori ansaitsee päästä kiinni työelämään, siihen ensimmäiseen työpaikkaan”, sanoo työministeri Matias Marttinen.
Kuka työllistymissetelin, eli rekrytointiavustuksen myöntää ja kenelle?
Uudenmaan elinvoimakeskus myöntää työvoimaviranomaisille avustusta nuorten työllistämisen tukemiseen alkuvuodesta 2026. Tämän jälkeen avustusta saaneet työvoimaviranomaiset ryhtyvät tekemään työllistävien yritysten kanssa sopimuksia avustuksen käytöstä. Ehtona avustuksen käytölle on, että yritys sitoutuu työllistämään kohderyhmään kuuluvan nuoren vähintään kuuden kuukauden ajaksi. Kohderyhmään kuuluvat alle 30-vuotiaat nuoret, jotka ovat olleet työttömänä vähintään kuusi kuukautta sopimushetkeä edeltävän seitsemän kuukauden aikana. Poikkeuksen muodostavat nuoret, jotka ovat suorittaneet vain perusopetuksen oppimäärän. Heidän osaltaan edellytys on vähintään kolmen kuukauden työttömyys.
Miten monta nuorta rekrytointiavustuksella työllistyy?
Talousarvioesitykseen sisältyvän 30 miljoonan euron määrärahan arvioidaan riittävän noin 3300–4400 nuoren työllistämiseen kuuden kuukauden ajaksi vuosien 2026–2027 aikana. Valtionavustuksen alueellinen jakautuminen pohjautuu työvoimaviranomaisen arvioon avustuksen avulla työllistettävien nuorten määrästä ja alueen yritysten potentiaalista työllistää kohderyhmän nuoria.
Asetus rekrytointituesta viimeisteltiin työ- ja elinkeinoministeriössä julkisen lausuntokierroksen jälkeen. Asetuksen tultua voimaan työllisyysalueet voivat 23. joulukuuta 2025 alkaen hakea rekrytointiavustusta Uudenmaan ELY-keskukselta (1.1.2026 alkaen Uudenmaan elinvoimakeskukselta). Nuorten työllistäminen avustuksella käynnistyy heti alkuvuonna 2026, kun Uudenmaan elinvoimakeskus on myöntänyt työvoimaviranomaisille rahoituksen toimintaan.
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta työvoimaviranomaiselle työttömien nuorten työllistämiseen vuosina 2026 ja 2027