Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja energia- ja ilmastostrategian luonnoksesta. Lausuntoja voi antaa 4.7.2025−22.8.2025. Strategiassa linjataan toimista puhtaan siirtymän vauhdittamiseksi ja ilmastotavoitteiden edistämiseksi.

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sisältää eri energiapolitiikan osa-alueita koskevat linjaukset ja politiikkatoimet, mukaan lukien toimet, joilla vähennetään yhteiskunnan kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistetaan nielujen aikaansaamia poistumia. Strategia kattaa kasvihuonekaasupäästöt päästökauppa-, taakanjako- ja maankäyttösektoreilla sekä hiilinielut. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasuista noin 70 prosenttia on peräisin energiantuotannosta ja -kulutuksesta, johon lasketaan myös liikenne.

“Tavoitteenamme on luoda talouskasvua puhtaan teollisuuden ympärille samalla kun vähennämme päästöjä. Puhtaan siirtymän edelläkävijänä houkuttelemme Suomeen investointeja, työpaikkoja ja talouskasvua. Vahvuutenamme on, että kilpailukyvyn vahvistaminen ja ilmastotyö voidaan yhdistää”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Strategiaa on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Se on tehty koordinoidusti ympäristöministeriön vastuulla olevan keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) kanssa. Ilmastosuunnitelma kattaa päästökaupan ulkopuolisen eli niin sanotun taakanjakosektorin päästövähennystoimet, joilla vastataan EU-velvoitteisiin ja ilmastolain tavoitteisiin. Taakanjakosektoriin kuuluvat muun muassa liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon sekä F-kaasujen päästöt. Ympäristöministeriö lähetti ilmastosuunnitelman lausunnoille 2.7.2025.

Maankäyttösektorin ilmastotoimet on sisällytetty energia- ja ilmastostrategiaan, ja niiden valmistelua koordinoi maa- ja metsätalousministeriö. Maankäyttösektorin osalta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä sekä edistetään kokonaiskestävyyttä. Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi 4.7.2025 metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidepaketin.

Energia- ja ilmastostrategia vauhdittaa puhdasta siirtymää ja rakentaa Suomen kilpailukykyä

Strategian yksityiskohtaisilla linjauksilla varmistetaan kohtuuhintaisen puhtaan energian toimitusvarma tarjonta niin teollisuuden, elinkeinoelämän kuin kotitalouksien tarpeisiin. Tavoitteena on luoda toimintaympäristö, joka houkuttelee investointeja ja tukee Suomen kasvua puhtaassa taloudessa.

EU:n päästökauppa on teollisuuden ja energiantuotannon päästöjen kannalta keskeisin ohjauskeino. Päästöoikeuden hinta on noussut voimakkaasti 2020-luvulla EU:n sovittua vuotta 2030 koskevan päästövähennystavoitteen kiristämisestä. Sekä sähkön että lämmön tuotannon päästöt vähenevät hyvin nopeasti. Suomi vaikuttaa jatkossakin aktiivisesti siihen, että EU:n päästövähennystavoitteet kohdistuvat erityisesti päästökauppasektorille, jota kehitetään edelleen markkinaehtoisesti ja teknologianeutraalisti.

Vetytalous on keskeinen väline teollisuuden energiamurroksessa ja puhtaan siirtymän mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Sitä tarvitaan kasvihuonekaasujen vähentämiseen erityisesti sektoreilla, joilla prosessien suora sähköistäminen ei ole mahdollista. Suomi tähtää 10 prosentin osuuteen EU:n puhtaan vedyn tuotannosta ja vähintään samaan osuuteen vedyn jatkokäytöstä.

Lausuntokierros on kaikille avoin

Energia- ja ilmastostrategia on lausuntokierroksella 4.7.2025−22.8.2025.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lausuntokierroksella saatu palaute analysoidaan ja koostetaan strategian viimeistelyn tueksi. Valtioneuvoston on tarkoitus antaa strategia selontekona eduskunnalle myöhemmin tänä vuonna.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, TEM, p. 0295 064 792 (4.7. saakka)

teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, p. 0295 064 819 (paikalla 14.–27.7.)

ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Lyydia Ylönen, p. 050 476 1341