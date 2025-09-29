Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana yhdessä Ahvenanmaan kanssa. Pohjoismaiset energiaministerit kokoontuvat 1.10. Helsingissä. Tapaamisen pääaiheina ovat energiaturvallisuus ja sähkömarkkinat. Suomea edustavat ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ja Ahvenanmaan puolesta ministeri Camilla Gunell.

Aamupäivän keskustelua energiaturvallisuudesta pohjustavat ministeri Sari Multalan lisäksi Islannin ympäristö-, energia- ja ilmastoministeri Jóhann Páll Jóhannsson sekä NATO:n sekä NATO:n hybridistrategian ja -politiikan osaston energiaturvallisuustiimin vetäjä Julijus Grubliauskas.

Pohjoismaiden ministerit kuulevat päivän aikana myös Ukrainan energiaministeri Svitlana Hrynchuk kertomana ukrainalaisten kokemuksista energiaturvallisuudesta Venäjän vuonna 2022 aloittaman hyökkäyksen aikana. Venäjä on kohdistanut järjestelmällistä ja laajaa tuhoa energiainfrastruktuurin - voimalaitoksiin ja sähköverkkoon – tarkoituksenaan aiheuttaa siviileille kärsimystä erityisesti talviaikana.

Kokouksessa keskustellaan myös Pohjoismaiden sähkömarkkinayhteistyöstä ja kohtuuhintaisesta sähköstä. Teemaan johdattelevat Tanskan ilmasto-, energia- ja huoltovarmuusministeri Lars Aagaard, jonka aiheina ovat kilpailukyky ja sähkömarkkinayhteistyö sekä Norjan energiaministeri Terje Aasland, jonka aiheena on kohtuulliset energiahinnat.

Seminaari Pohjoismaiden energiaturvallisuuden yhteistyöstä 30.9.

Ministerikokouksen aattona Helsingissä järjestetään 30.9. Pohjoismainen energiaturvallisuusseminaari. Sen avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Seminaarin painopistealueet liittyvät resilienssiin ja varautumiseen. Pohjoismaiden energiajärjestelmään kohdistuvat uhat vaativat uusia yhteistyömuotoja ja olemassa olevien aloitteiden vahvistamista.

Seminaarin eri osioissa pohditaan 1) kriittisen energiainfrastruktuurin resilienssia, 2) resilienssia itsehallintoalueilla ja saarilla, 3) huoltovarmuutta ja 4) kaasun huoltovarmuutta Pohjoismaissa.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Daniela Karlsson, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7371

neuvotteleva virkamies Maria Kekki, työ- ja elinkeinoministeriö p. 0295 047 108