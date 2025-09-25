Hallitus vahvistaa Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien silmissä. Tavoitteena on sujuvoittaa työn perusteella Suomeen muuttavien pääsyä tarvitsemiinsa viranomaispalveluihin.

Suomeen muuttamiseen liittyy monia vaiheita ja muuttaja tarvitsee useiden viranomaisten palveluita. Nyt käynnistyvässä hankkeessa selvitetään, miten kansainvälisten osaajien Suomeen saapumiseen liittyviä viranomaispalveluita voitaisiin sujuvoittaa ja tuoda lähemmäs yhden luukun mallia.

”Tavoitteemme on, että keskeiset viranomaispalvelut ovat helposti ja vaivattomasti saatavilla tänne muuttaville. Meidän tulee määrätietoisesti edetä tätä kohti ja purkaa matkalla kaikki ylimääräiset esteet sujuvan prosessin tieltä. Meillä on tähän kaikki edellytykset. Tämä on Suomelle tärkeä valtti kansainvälisessä kilpailussa huippuosaajista”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Alkuvaiheessa laaditaan selvitys viranomaispalveluista sekä asiointipolun sujuvuudesta palvelusta toiseen. Selvitys kartoittaa myös, mitä yhden luukun malli tarkoittaisi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Keväällä 2026 valmistuvan selvityksen pohjalta hallitus tekee linjaukset jatkotoimista. Lisäksi selvityksessä etsitään nopeampia ratkaisuja muun muassa viranomaisyhteistyötä parantamalla.

Hanke tarkastelee koko muuttopolkua: kansainvälisen osaajan kiinnostumisesta Suomeen, rekrytoinnista ja oleskeluluvasta aina maahanmuuttoon ja asettautumiseen asti. Selvitys kattaa muun muassa ensitunnistautumisen ulkomailla, henkilökortin saamisen ja kotikuntarekisteröinnin. Pankkitilin avaamisen helpottamista valmistelee jo erillinen valtionvarainministeriön hanke.

Asiointipolun sujuvoittaminen on osa Talent Boost -toimenpideohjelman toimeenpanoa. Hanke toteuttaa päätöksiä, jotka hallitus teki kevään 2025 puoliväliriihen kasvupaketissa.

