Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ohjelmaa segregaation torjumiseksi. Työryhmä hakee segregaation torjumisen toimenpiteitä. Ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

"Segregaation torjuminen on välttämätöntä, jotta suomalaiset kaupungit pysyvät hyvinä kotipaikkoina kaikille. Yhteistyö valtion, kaupunkien ja muiden toimijoiden kesken on tässä työssä avainasemassa. Segregaation torjumisen kansallinen ohjelma luo perustan pitkäjänteiselle ja segregaatiota laajasti tarkastelevalle työlle, jonka tulee ulottua yli hallituskausien”, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Segregaatio eli alueellinen eriytyminen tarkoittaa asuinalueiden väestörakenteen eriytymistä, jossa olennaista on hyvä- ja huono-osaisuuden alueellinen kasautuminen. Alueellinen huono-osaisuus yhdistyy ja limittyy monella tavalla koettuihin hyvinvointieroihin ja eriarvoistumiskehitykseen. Segregaatio ilmiönä on viime vuosina syventynyt erityisesti suurimmissa kaupungeissa, mikä heikentää kaupunkien elinvoimaa ja lisää eriarvoisuutta.

Tarve kansalliselle ohjelmalle nousi esiin kuuden suurimman kaupungin ja valtion välisessä yhteistyössä, mutta haaste koskettaa myös muita kaupunkeja. Työryhmässä mukana on kuuden suurimman kaupungin lisäksi Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Joensuun ja Rovaniemen kaupungit.

Segregaation torjumiseksi valmisteltavan ohjelman tavoitteena on vähentää segregaatiota ja sen kielteisiä seurauksia. Ohjelma korostaa kokonaisvaltaista, tietoperustaista ja strategista otetta sekä laaja-alaista yhteistyötä valtion, kaupunkien ja muiden toimijoiden kesken.

Työryhmän tulee laatia segregaatiota eli alueiden eriytymistä torjuvan ohjelman perustaksi kansallinen tilannekuva segregaatiosta. Kevään 2026 kehysriiheen työryhmän tulee valmistella lyhyen aikavälin toimenpiteitä segregaation torjumiseksi. Pitkällä aikavälillä segregaatiota torjuvan kansallisen ohjelman tulee valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Ohjelman valmistelemiseksi asetetun työryhmän puheenjohtajana toimii aluekehitysjohtaja Johanna Osenius työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä varapuheenjohtajina rakennusneuvos Jaana Nevalainen ympäristöministeriöstä että ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmässä ovat edustettuina useat ministeriöt, suurimmat kaupungit sekä asiantuntijatahot kuten Kuntaliitto, THL ja SYKE.

