Suomen ja Kiinan välisen energia-alan yhteistyötyöryhmän kokous järjestettiin 23.10.2025 Suzhoussa Kiinan kansallisen energiahallinnon (NEA) ja Suomen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) yhteistyönä. Suomea edusti ministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen.

Kokouksen pääteemoja olivat uusiutuvan energian kehittäminen, vihreä energiasiirtymä ja teknologiset innovaatiot. Osapuolet korostivat, että Kiinalla ja Suomella on vahva yhteisymmärrys ja laaja yhteistyöpotentiaali vihreän energiasiirtymän edistämisessä, energiaturvallisuuden varmistamisessa ja teknologisten innovaatioiden tukemisessa.

Yhteistyö konkretisoituu demonstraatiohankkeissa – kolme uutta hanketta ehdolle

Kokouksessa käytiin läpi myös Kiinan ja Suomen energiademonstraatiohankkeiden toteutusta vuodesta 2017 lähtien, jolloin ensimmäinen Kiinan ja Suomen energiayhteistyötä koskeva yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding, MoU) allekirjoitettiin. Pöytäkirja on sittemmin uusittu vuosina 2020 ja 2023.

”Suomen ja Kiinan energiahallintojen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan käytännön toimeenpano perustuu konkreettisten hankkeiden edistämiseen. Suomalaiset yritykset osallistuvat aktiivisesti Kiinan puhtaan energian markkinoihin. Kolmen uuden hankkeen valinta ehdolle demonstraatiohankkeiksi on tärkeä askel tässä työssä”, työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Riku Huttunen sanoo.

Tänä vuonna ehdolle on valittu kolme uutta energiademonstraatiohanketta, jotka keskittyvät bioenergiaan ja erityisesti alueellisiin lämmitysjärjestelmiin sekä innovatiivisten hiiliteknologioihin ja nanoteknologioiden sovelluksiin. Hankkeet ovat höyryräjähdykseen perustuva esikäsittelyjärjestelmä paikallisen selluloosaetanolin kehittämiseksi (Valmet), kaukolämpöverkoston dynaaminen optimointi ja ohjausteknologian hyödyntäminen digitaalista kaksosta mallintamisessa (Planora) ja nanotasolla toimivien hiilimateriaalien ja hiilidioksidin talteenotto (ROTOBOOST).

Näiden kolmen hankkeen kiinalaiset ja suomalaiset yritysedustajat esittelivät kokouksessa hankkeitaan ja vaihtoivat kokemuksia. Kokoukseen osallistuivat myös yritystason yhteistyötä koordinoivat Business Finland ja kiinalainen energia-alan instituutti EPPEI (China Electric Power Planning & Engineering Institute).

”Olen iloinen, että voimme tällä tavoin edistää suomalaisen energiateknologian huippuosaamisen ja innovaatioiden skaalaamista maailmalle, ja edistää näin puhtaan siirtymän ratkaisuja”, painottaa Business Finlandin Kiinan maajohtaja Marko Tiesmäki.

Yhteistyöryhmän kokoukseen osallistuneiden Valmetin, Planoran ja Rotoboostin lisäksi vierailulla oli mahdollisuus tutustua BMH Technologyn, Finncham Chinan, Kemiran, Kolmeksin, Oilonin ja Vaisalan toimintaan.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Päivi Laitila, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7121

Country Director Marko Tiesmäki, Business Finland (Kiina), p. +86 138 1082 2640