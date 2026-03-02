Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 2.3.−13.4.2026 lausuntokierroksen lakiluonnoksesta, jolla tullessaan voimaan lakkautettaisiin yhteistoiminta-asiamiehen toimisto. Tavoitteena on tehostaa työelämälainsäädännön valvontatehtävien organisointia ja pyrkiä säästämään valtionhallinnon toimintamenoja. Lakimuutoksia on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä, joka ei ollut työssään yksimielinen.

Yhteistoiminta-asiamies vastaa nykyisin muun muassa yhteistoimintalainsäädännön noudattamisen sekä henkilöstörahastojen valvonnasta. Yhteistoiminta-asiamies toimii itsenäisesti työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja on riippumaton valvontatehtävää suorittaessaan. Yhteistoiminta-asiamiehen virka perustettiin vuonna 2010.

Lausuntokierroksella olevassa lakiluonnoksessa ehdotetaan, että yhteistoiminta-asiamiehestä annettu laki kumottaisiin ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto lakkautettaisiin. Yhteistoimintalainsäädännön valvontatehtävät ehdotetaan siirrettäväksi työsuojeluviranomaiselle. Henkilöstörahastojen valvonta ja henkilö-rahastorekisterin ylläpito siirtyisivät Patentti- ja rekisterihallitukselle. Henkilöstörahasto on keino henkilöstön palkitsemiseen työnantajan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Henkilöstörahastojen valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi otettaisiin käyttöön henkilöstörahaston valvontamaksu. Maksun tulisi olla tasoltaan sellainen, että sillä pystyttäisiin kattamaan valvonnasta aiheutuvia henkilöstökustannuksia eikä se toisaalta muodostuisi esteeksi henkilöstörahastojen perustamiselle.

Taustalla valtionhallintoon kohdistuvat säästötoimet

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on tehnyt useita päätöksiä valtionhallintoon kohdistuvista säästötoimista. Sopeutus- ja tehostamistarpeista johtuen työ- ja elinkeinoministeriö asetti 12.6.2025 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan työnantajan koulutuskorvauksen, työneuvoston ja yhteistoiminta-asiamiehen toimiston mahdollista lakkauttamisesta ja niihin liittyviä lainsäädäntömuutoksia.

Kolmikantaisessa työryhmässä olivat edustettuna Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät SY, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, valtiovarainministeriö / Valtion työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, STTK, Akava sekä PSKJ:n yhteinen edustaja. Kustakin toimenpiteestä laadittiin kolmikantaisessa työryhmässä erillinen mietintö. Työryhmä ei ole ollut työssään yksimielinen. Yhteistoiminta-asiamiehen toimistoa koskevasta mietinnöstä eriävän mielipiteen mietintöön jättivät palkansaajakeskusjärjestöt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry ja STTK ry.

Mahdollisten muutosten valmistelu jatkuu työ- ja elinkeinoministeriössä lausuntokierroksen jälkeen. Lakiesitys annettaisiin eduskunnalle toukokuussa. Lakimuutokset, joilla olisi vaikutuksia yhteistoiminta-asiamiehen ja sen toimiston henkilöstön asemaan, on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2027.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Jaakko Aromaa, p. 0295 047 110 (kysymykset työministerille)

erityisasiantuntija Katariina Jämsén, TEM, p. 0295 047 143