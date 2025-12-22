Hallituksen esitysluonnos, joka on osa syksyn 2025 budjettiriihessä linjattua työllisyyspakettia, lähtee lausuntokierrokselle. Esityksen tavoitteena on, että työvoimaviranomaiset voivat tarjota entistä yksilöllisempiä, vaikuttavampia ja kohdennetumpia työvoimapalveluja asiakkailleen.

Hallituksen linjauksen mukaisesti työllisyysalueille tulee varmistaa mahdollisuus käsitellä nykyistä laajemmin tulorekisterin tietoja, jotta aiempaa vaikuttavampi työllisyyden edistäminen ja yksilöllisempien työvoimapalvelujen tuottaminen olisi mahdollista.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää lausuntokierroksen työvoimapalvelujen tehostamiseksi valmistelluista lakimuutoksista eli työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 pykälän muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä.

Hallituksen esitysluonnoksella vastataan budjettiriihen linjauksen tavoitteisiin työvoimaviranomaisen nykyistä laajemmista oikeuksista käsitellä tulorekisteriin tallennettuja tietoja työnhakijan työvoimapalvelujen parantamiseksi. Esitysluonnoksessa ehdotetaan kunta- ja kuntayhtymäpohjaisille työvoimaviranomaisille nykyistä laajempaa oikeutta saada ja käsitellä työnhakijoiden tulorekisteriin tallennettuja tietoja työvoimapalvelujen ja niihin liittyvien tehtävien toimeenpanemiseksi.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muita lainsäädäntöä täsmentäviä muutoksia.

Lausuntokierros

Hallituksen esitys avautuu lausuttavaksi lausuntopalvelussa 22.12.2025 ja lausuntojen jättämisen määräaika umpeutuu 15.2.2025.

Lisätietoja

Erityisavustaja Teresa Salminen, TEM, p. 029 504 7318 (kysymykset työministerille)

Neuvotteleva virkamies Lari Anttonen, TEM, p. 0295 047 040 (Tavoitettavissa 22.–23.12.2025)

Johtava asiantuntija Ville Heinonen, TEM, p. 0295 047 215 (Tavoitettavissa 29.12.–5.1.2026)

Erityisasiantuntija Riku Hurme, TEM, p. 0295 047 401 (Tavoitettavissa 7.1.2026 alkaen)