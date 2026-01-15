Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys kartoittaa seutukaupunkien uudistumiskyvyn keskeiset tekijät ja esittää uudenlaisen, käytännöllisen mittariston kaupunkien oman kehittämisen sekä valtion ja kaupunkien välisen vuoropuhelun tueksi. Selvitys luovutettiin kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikoselle 15.1.2026 Seutukaupunkifoorumissa Helsingissä.

Selvityksen mukaan seutukaupunkien uudistumiskyky tarkoittaa pitkän aikavälin kykyä löytää uusi kasvun taso niin, että ne selviytyvät muuttuvan toimintaympäristön haasteista sekä pystyvät etsimään ja toteuttamaan uusia avauksia. Selvitys ja sen tarjoama uudistumiskyvyn mittaristo avaa näkymiä uudistumiskyvyn moniulotteiseen luonteeseen, valottaa seutukaupunkien profiileja ja tarjoaa niille virikkeitä arvioida nykytilaansa ja uudistumiskykyään.

“Uudistumiskyvyn mittaristo tarjoaa seutukaupungeille uudenlaisiakin kulmia uudistumiskyvyn tarkasteluun. Suosittelenkin lämpimästi, että seutukaupungit ottavat mittaristosta hyödyn irti: valitkaa omat kärkenne, vahvistakaa esimerkiksi TKI-kyvykkyyttä ja yrittäjyyttä ja varmistakaa osaavan työvoiman saatavuutta yhteistyössä oppilaitosten kanssa”, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

”Seutukaupungit ovat Suomen teollisuuden selkärankaa, ja sitä myöten Suomen talouskasvun ja teollisen uudistumisen tukipilari. Seutukaupungit tuntevat alueensa elinkeinorakenteen ja asukkaansa hyvin. Siksi myös seutukaupungeissa on tärkeää mitata suunnan muutosta ja johtaa sitä rohkeasti. Valtion tehtävä on tukea seutukaupunkien uudistumista tiedolla, kumppanuuksilla ja joustavilla välineillä. Näin rakennamme uudistumista ja kestävää kasvua koko maahan”, ministeri Ikonen sanoo.

Selvityksen mukaan toimintaympäristön muutoksista seutukaupunkeihin vaikuttavat erityisesti väestönkehitys, geopoliittinen muutos sekä julkisen talouden kiristyminen. Toisaalta uusia mahdollisuuksia avaavat vihreä siirtymä, uusiutuvan energian investoinnit ja seudullinen yhteistyö.

Seutukaupungeilla on useita uudistusta edistäviä valtteja, kuten ketteryys päätöksenteossa, vahva yhteistyö oppilaitosten ja yritysten kanssa ja vihreän siirtymän hankkeet. Uudistumista puolestaan estävät esimerkiksi demografiset haasteet, rahoituksen saatavuuden heikkeneminen ja yksipuolinen elinkeinorakenne.

Seutukaupunkien omat toimet edellyttävät strategista johtamista ja uudistumiskykyä tukevaa päätöksentekokulttuuria. Siinä ydinteemoja ovat kehittämiskärkien tunnistaminen, yhteistyö seudullisesti ja seutukaupunkiverkoston kanssa sekä vuoropuhelun tiivistäminen valtion ja seutukaupunkien välillä. Uuteen mittaristoon valittiin tekijöitä, joihin kaupungit voivat itse vaikuttaa.

Selvityksen ovat tehneet Owal Group Oy ja Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia.

Lisätietoja:

erityisavustaja Minna Kurki, p. 0295 530 383 (kysymykset kunta- ja alueministerille)

johtava asiantuntija Katja Palonen, TEM, p. 0295 047 071

Sähköpostimme ovat muotoa [email protected]