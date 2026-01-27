Elinkeinoministeri Sakari Puisto järjesti 26.1.2026 pyöreän pöydän keskustelun, jossa alan toimijoiden kanssa pohdittiin keinoja lisätä kansainvälisten sijoittajien kiinnostusta suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin ja siten vahvistaa kasvurahoitusta.

Keskustelussa keskityttiin Suomen vahvuuksiin ja haasteisiin kansainvälisten sijoittajien näkökulmasta sekä konkreettisiin toimiin, joilla pääomaa voitaisiin houkutella nykyistä tehokkaammin suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin. Esillä olivat muun muassa rahastojen lainsäädäntöön sekä verotukseen liittyvät kysymykset osana hallituksen kasvutoimia. Kansainväliset sijoittajat tekevät suoria sijoituksia suomalaisiin kasvuyrityksiin varsin laajasti, mutta rahastoissa kansainvälisten sijoittajien osuus on muita Pohjoismaita selvästi pienempi.

Elinkeinoministeri Puisto korosti kansainvälisen pääoman merkitystä suomalaiselle kasvuyritysrahoitukselle kotimaisen omistajuuden lisäksi.

”Suomessa on korkeatasoista osaamista, innovatiivisia yrityksiä ja lähtökohtaisesti toimiva pääomamarkkina. Voimme kuitenkin parantaa pääomamarkkinaa kehittämällä sääntelyä, joka nyt hankaloittaa sijoitusten tekemistä suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin. Tämä antaisi eväitä suurempien rahastojen syntymiselle Suomeen ja lisäisi pääoman saatavuutta yrityksille”, totesi ministeri Puisto.

Hyvin toimivat ja kansainvälisesti kiinnostavat pääomamarkkinat ovat keskeisiä talouskasvun ja suomalaisten kasvuyritysten rahoituksen vahvistamisessa.

Tilaisuuteen osallistui laaja joukko alan asiantuntijoita. Tavoitteena oli tunnistaa esteitä, hyödyntämättömiä mahdollisuuksia ja julkisen sektorin keinoja edistää kansainvälisiä sijoituksia Suomeen. Yksityisillä toimijoilla on lisäksi keskeinen rooli rahastostrategian määrittämisessä ml. varainkeruuprosessissa.

Tilaisuus oli osa rahoitusmarkkinoiden ajankohtaisia teemoja käsittelevää keskustelusarjaa, jonka tavoitteena oli muodostaa viranomaisille kattava tilannekuva rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Aiemmissa tilaisuuksissa oli käsitelty muun muassa kryptovaroja ja fintech-sektoria.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Lars Aikala, p. 02950 47330

erityisasiantuntija Henri Tuominen, TEM, p. 029 504 7320

neuvotteleva virkamies Jaana Mikkola, VM, p. 029 553 0665

