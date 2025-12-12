Elinkeinoministeri Sakari Puisto keskusteli perjantaina 12. joulukuuta alan toimijoiden kanssa siitä, miten Suomi voisi olla mahdollisimman hyvä kasvualusta finanssiteknologiayhtiöille.

“Meillä on Suomessa vahvaa osaamista finanssiteknologian eri osa-alueilla. Haluamme luoda uusien innovaatioiden kehittymiselle entistäkin vahvemman ja kestävämmän pohjan”, Puisto sanoi pyöreän pöydän keskustelussa Helsingissä.

Finanssiteknologia (fintech) on teknologiaa, jota käytetään pankki-, vakuutus-, rahoitus-, sijoitus- tai maksupalveluiden tuottamiseen. Termiä fintech käytetään myös viittaamaan kasvuyrityksiin, jotka kehittävät uutta finanssiteknologiaa tai sitä hyödyntäviä palveluja.

“Pidän tärkeänä, että meillä on mahdollisimman ajantasainen ja kattava käsitys suomalaisesta fintech-yrityskentästä ja sen kasvumahdollisuuksista, jotta voimme maksimaalisesti edesauttaa alan kasvua ja menestymistä kansainvälisesti.”

Yhtenä teemana tilaisuudessa oli rahoitusdatan hyödyntäminen. EU:ssa valmistellaan parhaillaan rahoitusdatan saatavuuden sääntelyä, jolla luotaisiin puitteet vastuulliselle pääsylle yksityishenkilöiden ja yritysasiakkaiden rahoitustietoihin. Sääntelyn tarkoituksena on mahdollistaa monipuolisia rahoitussektorin innovaatioita.

Toinen teema oliv yrityksille tarjottavat fintech-ratkaisut. Elinkeinoministeri Puisto nosti esiin, että Suomessa on vahvaa osaamista esimerkiksi taloushallinnon ja tekoälyn yhdistämisessä.

Tilaisuudessa puhuttiin myös alan sääntelystä ja siitä johtuvista haasteista alan kasvulle. Tilaisuudessa todettiin myös, että oikeanlainen sääntely luo alan yrityksille mahdollisuuksia. Suomen hyvin toimiva Finanssivalvonta hyödyttää myös alan kasvua.

Lisäksi monessa puheenvuorossa painotettiin yhteistyön tärkeyttä ja kannustettiin yhteistyön syventämistä sekä toivottiin myös viranomaisten osallistumista siihen jatkossakin.

Pyöreän pöydän keskustelu oli jatkoa lokakuun tilaisuudelle, joka keskittyi kryptovaroihin. Osallistujat edustivat tällä kertaa maksupalveluyrityksiä, yritysten taloushallinnon ohjelmistojen kehittäjiä ja rahoitusdatan hyödyntäjiä. Mukana on myös alan edunvalvojia, viranomaisia ja suurten toimijoiden edustajia.

Elinkeinoministerin seuraava pyöreä pöytä järjestetään 26. tammikuuta. Silloin teemana on pääomasijoittaminen ja keskeisenä kysymyksenä on: ”Miten saadaan lisää kansainvälisiä sijoittajia suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin vahvistamaan kasvurahoitusta?” Tarkempi kutsu tähän tilaisuuteen julkistetaan 15. joulukuuta.

