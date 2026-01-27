Suomi ja Kiina ovat allekirjoittaneet 27.1.2026 Pekingissä yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU) kumppanuudesta energia-alalla. Yhteistyöalueita ovat erityisesti puhdas energia, älykkäät energiajärjestelmät ja energiainnovaatiot.

Pöytäkirjan allekirjoitti Kiinan kansallisen energiahallinnon (NEA) puolesta johtaja Wang Hongzhi ja Suomen osalta ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan puolesta Suomen Kiinan suurlähettiläs Mikko Kinnunen. Allekirjoitustilaisuus järjestettiin pääministeri Petteri Orpon Kiinan vierailun yhteydessä.

Pöytäkirja jatkaa maiden välillä vuonna 2023 allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan linjauksia. Sen tavoitteena on luoda pohjaa suomalaisen puhtaan energiateknologian viennille. Yhteistyötä kehitetään erityisesti puhtaan energian, älykkäiden energiajärjestelmien ja energiainnovaatioiden edistämiseksi.

Puhtaan energian osalta mahdollisia yhteistyöalueita ovat biomassan hyödyntäminen energiana, jäte-energian hyödyntäminen, hajautettu sähköntuotanto, energian varastointi, vety, puhdas ja älykäs lämmitys ja jäähdytys, hiilidioksidin talteenotto, puhdas sähkö sekä muut alat, joilla edistetään puhdasta ja vähähiilistä energiasiirtymää.

Älykkäät energiajärjestelmät voivat sisältää yhteistyön sähköjärjestelmän joustavuuden, verkon tasapainotuksen ja oheispalvelujen, puhtaan ja tehokkaan kivihiilipohjaisen sähköntuotannon, hajautetun lämmön ja sähkön yhteistuotannon (CHP) sekä energiajärjestelmien digitalisaation edistämiseksi.

Energiainnovaatioiden osalta yhteystyö voi sisältää kiinalais-suomalaisten pilottihankkeiden jatkokehityksen, tunnistamisen ja valinnan sekä käytännönläheisen yhteistyön edistäminen paikallishallintojen ja yritysten kanssa maiden innovatiivisten energiateknologioiden edistämiseksi ja soveltamiseksi molemmissa maissa. Tämä yhteistyö on jo aiemmin konkretisoitunut Suomen ja Kiinan välisissä demonstraatiohankkeissa (TEM tiedote 29.10.2025).

Ympäristö- ja ilmastoteemat olivat vahvasti esillä myös lokakuussa 2024, kun ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen osallistui tasavallan presidentti Alexander Stubbin valtiovierailulle Kiinaan. Ministeri Mykkänen korosti silloin, että teknologian nopea kehitys voi auttaa Kiinaa saavuttamaan ympäristö- ja ilmastotavoitteet odotettuakin nopeammin.

Yli puolet sähkönkulutuksesta ja noin neljä viidesosaa energian kokonaiskulutuksesta katetaan Kiinassa edelleen fossiilisilla polttoaineilla. Tavoitteena on kuitenkin kasvattaa uusiutuvan energian osuutta huomattavasti ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2060 mennessä. Kiinan aurinko- ja tuulivoimatuotanto on kasvanut viime vuosina huimaa vauhtia.

Pääministerin Orpon mukana Kiinassa on myös laaja yritysdelegaatio https://valtioneuvosto.fi/-/paaministeri-orpo-tapaa-kiinan-johtoa-pekingissa.

