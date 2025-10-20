Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ja Ranskan hallituksen talous-, valtiovarain- sekä teollisen- ja energiariippumattomuuden ministeri Roland Lescure allekirjoittivat 20.10.2025 Luxemburgissa Suomen ja Ranskan ministereiden välisen aiejulistuksen, jonka tarkoituksena on luoda maiden välille pitkäaikaista ja monipuolista ydinenergia-alan yhteistyötä.

”Ranskassa toimii laaja ydinenergia-alan teollisuus, jonka osaamista ja ratkaisuja on hyödynnetty Suomen ydinenergia-alalla jo aiemmin. Tulevaisuudessa ranskalaiset toimijat voisivat aiempaa kattavammin hyödyntää myös suomalaista osaamista eri hankkeissa. Ranska on erityisen tärkeä kumppani Suomelle kehitettäessä EU-toimia ydinvoimamyönteisempään suuntaan”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Aiejulistuksen mukaan maiden välillä voitaisiin tehdä pitkäaikaista yhteistyötä mm.:

Uusien suurten ydinreaktoreiden sekä pienten ja kehittyneiden modulaaristen reaktorien rakentamisessa sähkön- tai lämmöntuotantoa ja yhteistuotantoa varten,

Käytössä olevien voimalaitosreaktoreiden huollon, käyttöiän pidentämisen ja tehonkorotusten tukemisessa,

Edistämällä EU:n sääntely-, teollista ja rahoituskehystä, joka edistää uusien ydinvoimahankkeiden rakentamista,

Vahvistamalla ydinmateriaalien ja polttoaineiden toimitusvarmuutta edistämällä yhteistyötä toimituslähteiden monipuolistamiseksi ja eurooppalaisten ydinenergiaan liittyvien arvoketjujen vahvistamiseksi,

Kehittämällä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen hallintaan turvallisia ratkaisuja ottamalla huomioon Suomen ja Ranskan kokemukset loppusijoituslaitosten rakentamisessa,

Edistämällä kokemusten ja yhteistyön vaihtoa tutkimuksen alalla ja kehittämällä alan osaamista yhteistyössä.

Lisätiedot:

ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Lyydia Ylönen, p. +358 29 525 0402

teollisuusneuvos Juho Korteniemi, TEM, p. 029 504 7054 ja juha.korteniemi(at)gov.fi

neuvotteleva virkamies Elina Johansson, TEM, p. +358 50 301 4607