Suomi ja Ranska vahvistavat yhteistyötään ydinenergia-alalla
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ja Ranskan hallituksen talous-, valtiovarain- sekä teollisen- ja energiariippumattomuuden ministeri Roland Lescure allekirjoittivat 20.10.2025 Luxemburgissa Suomen ja Ranskan ministereiden välisen aiejulistuksen, jonka tarkoituksena on luoda maiden välille pitkäaikaista ja monipuolista ydinenergia-alan yhteistyötä.
”Ranskassa toimii laaja ydinenergia-alan teollisuus, jonka osaamista ja ratkaisuja on hyödynnetty Suomen ydinenergia-alalla jo aiemmin. Tulevaisuudessa ranskalaiset toimijat voisivat aiempaa kattavammin hyödyntää myös suomalaista osaamista eri hankkeissa. Ranska on erityisen tärkeä kumppani Suomelle kehitettäessä EU-toimia ydinvoimamyönteisempään suuntaan”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.
Aiejulistuksen mukaan maiden välillä voitaisiin tehdä pitkäaikaista yhteistyötä mm.:
- Uusien suurten ydinreaktoreiden sekä pienten ja kehittyneiden modulaaristen reaktorien rakentamisessa sähkön- tai lämmöntuotantoa ja yhteistuotantoa varten,
- Käytössä olevien voimalaitosreaktoreiden huollon, käyttöiän pidentämisen ja tehonkorotusten tukemisessa,
- Edistämällä EU:n sääntely-, teollista ja rahoituskehystä, joka edistää uusien ydinvoimahankkeiden rakentamista,
- Vahvistamalla ydinmateriaalien ja polttoaineiden toimitusvarmuutta edistämällä yhteistyötä toimituslähteiden monipuolistamiseksi ja eurooppalaisten ydinenergiaan liittyvien arvoketjujen vahvistamiseksi,
- Kehittämällä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen hallintaan turvallisia ratkaisuja ottamalla huomioon Suomen ja Ranskan kokemukset loppusijoituslaitosten rakentamisessa,
- Edistämällä kokemusten ja yhteistyön vaihtoa tutkimuksen alalla ja kehittämällä alan osaamista yhteistyössä.
Lisätiedot:
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Lyydia Ylönen, p. +358 29 525 0402
teollisuusneuvos Juho Korteniemi, TEM, p. 029 504 7054 ja juha.korteniemi(at)gov.fi
neuvotteleva virkamies Elina Johansson, TEM, p. +358 50 301 4607