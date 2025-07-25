Työministeri Matias Marttinen vierailee 28.7.2025 Lappeenrannassa, jossa Metsäyhtiö UPM-Kymmene on ilmoittanut suunnittelevansa Kaukaan paperitehtaan lakkauttamista. Äkilliseen rakennemuutoksen tilanteeseen sopivia työllisyyttä tukevia ratkaisuvaihtoehtoja kartoitetaan yhteistyössä UPM:n ja alueen toimijoiden kanssa.

UPM ilmoitti 24.7.2025 suunnittelevansa Kaukaan paperitehtaan sulkemista. Päätöksellä on laajat aluetaloudelliset vaikutukset, sillä toteutuessaan suunnitelmat merkitsevät noin 220 työpaikan vähenemistä. Tehtaan työntekijöiden lisäksi vaikutukset koskevat alihankintaketjun työpaikkoja sekä tehtaaseen kytköksissä olevia palvelualojen työpaikkoja koko Etelä-Karjalassa.

UPM on aloittanut Kaukaan paperitehtaan työntekijöiden kanssa muutosneuvottelut. Suunniteltu tehtaan sulkeminen tapahtuisi vuoden 2025 loppuun mennessä.

Työministeri Matias Marttinen vierailee Kaukaalla maanantaina 28.7.2025. Vierailulla hän tapaa muun muassa UPM:n Kaukaan tehtaan työntekijöiden edustajia ja johtoa sekä Lappeenrannan kaupungin, Etelä-Karjalan työllisyysalueen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajia.

Keinoja vaikutusten minimoimiseksi etsitään

Lappeenrannan kaupunki ja työ- ja elinkeinoministeriö käynnistivät välittömästi UPM:n ilmoituksen jälkeen yhteistyön etsimään ratkaisuja, jotta tehtaan mahdollisen lopettamisen vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Alueellisessa yhteistyössä laaditaan toimenpidesuunnitelma, jossa haetaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpide-ehdotuksia ennen kaikkea uudelleentyöllistymisen tukemiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi.

Työssä ovat mukana muun muassa TEM, ELY-keskus, Lappeenrannan kaupunki, alueen työvoimaviranomainen ja elinkeinopalvelut, Etelä-Karjalan liitto, paikalliset oppilaitokset sekä Etelä-Karjalan Yrittäjät.

