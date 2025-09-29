Työministeri Matias Marttinen vierailee torstaina 2. lokakuuta Uudessakaupungissa, jossa Valmet Automotive on ilmoittanut aloittavansa Uudenkaupungin autotehdasta koskevat muutosneuvottelut. Tilanteeseen sopivia työllisyyttä tukevia ratkaisuvaihtoehtoja kartoitetaan yhteistyössä Valmet Automotiven ja alueen toimijoiden kanssa.

Henkilöautojen valmistukseen ja muuhun teolliseen sopimusvalmistukseen keskittyvä Valmet Automotive ilmoitti 23. syyskuuta 2025 aloittavansa muutosneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on Valmet Automotiven Suomessa työskentelevä henkilöstö. Yhtiön ilmoittama arvioitu sopeutustarve on enintään noin 1075 henkilötyövuotta.

Vierailulla työministeri Marttinen tapaa muun muassa Valmet Automotiven autotehtaan työntekijöitä ja heidän edustajiaan, tehtaan johtoa sekä Uudenkaupungin kaupungin, Turun työllisyysalueen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajia.

Keinoja vaikutusten minimoimiseksi etsitään yhteistyössä

Uudenkaupungin kaupunki ja työ- ja elinkeinoministeriö käynnistivät välittömästi Valmet Automotiven ilmoituksen jälkeen yhteistyön etsimään ratkaisuja, jotta autotehtaan mahdollisten sopeuttamistoimien vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Alueellisessa yhteistyössä laaditaan toimenpidesuunnitelma, jossa haetaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpide-ehdotuksia ennen kaikkea uudelleentyöllistymisen tukemiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi.

Alueellisessa yhteistyössä tullaan huomioimaan autotehtaan heijastevaikutukset Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen.

Työssä ovat mukana muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskus, Uudenkaupungin kaupunki, alueen työvoimaviranomainen ja elinkeinopalvelut, sekä muut keskeiset alueelliset ja paikalliset toimijat.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318

neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari, TEM, p. 0295 047 070