Hallitus kohdentaa tukea Etelä-Karjalaan ja Vakka-Suomeen uudelleentyöllistymistä edistäviin ja osaamista vahvistaviin toimiin. Molempia alueita kohdannut äkillinen rakennemuutostilanne vaatii myös alueellisia toimenpiteitä. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt jakaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Vakka-Suomen yritysten investointi- ja kasvuedellytysten vahvistamiseen uusien työpaikkojen luomiseksi.

”Monissa kodeissa on viime vuonna jouduttu raskaiden uutisten äärelle ja huoli omasta työpaikasta, osaamisesta ja tulevasta on ollut vahvasti läsnä. Tämä huoli on otettu vakavasti. Hallitus auttaa äkillisen rakennemuutoksen alueita ja työnsä menettäneitä ihmisiä myöntämällä 750 000 euroa Etelä-Karjalaan ja 500 000 euroa Vakka-Suomeen uudelleentyöllistymisen edistämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Uudelleentyöllistymistä edistäviä keinoja ovat esimerkiksi työvoimakoulutus, yhteishankintakoulutukset ja osaamisen uudistaminen”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Äkillisen rakennemuutoksen tuen myöntäminen edellytti valtioneuvostolta päätöstä uuden, erityisesti uudelleenkoulutusta koskevan momentin perustamisesta.

”Äkillinen rakennemuutos edellyttää nopeita ja vaikuttavia ratkaisuja. Alueen kasvuhakuisten yritysten investointi- ja laajentumismahdollisuuksia on vahvistettava määrätietoisesti ja siksi työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt kohdentaa miljoona euroa Vakka-Suomen ja Uudenkaupungin toimiin, joilla luodaan uusia työpaikkoja ja vahvistetaan alueen elinvoimaa”, elinkeinoministeri Sakari Puisto kertoo. Tämä harkinnanvarainen lisäpanostus tehdään Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista, joita myönnetään sekä uusia työpaikkoja luoviin että uudistumista tukeviin pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Etelä-Karjalan ja Vakka-Suomen keskeisten työllistäjäyritysten muutosneuvottelut käynnistivät viime vuonna äkillisen rakennemuutoksen toimintamallin mukaisen selvitystyön. Työssä arvioitiin rakennemuutoksen vaikutuksia sekä työnsä menettäneiden mahdollisuuksia työllistyä uudelleen. Selvityksien perusteella Etelä-Karjala ja Vakka-Suomi hakivat äkillisen rakennemuutoksen tukea työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan parhaillaan äkillisen rakennemuutoksen alueisiin liittyvää tukihakua Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR). Toteutuessaan tämä mahdollistaisi alueille merkittäviä lisäresursseja työllisyyden hoitoon ja osaamisen kehittämiseen.

Mikä on ÄRM-toimintamalli?

Alueen merkittävän työnantajan muutosneuvottelutilanne voi käynnistää äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) toimintamallin. Tavoitteena on tukea irtisanottujen uudelleentyöllistymistä ja osaamisen kehittämistä sekä ehkäistä rakennemuutoksen kielteisiä vaikutuksia alueen työllisyyteen. Toimintamallissa alueen keskeiset toimijat – kuten elinvoimakeskus, työvoimaviranomaiset, kunnat, koulutus‑ ja kehittämistoimijat, yritykset ja maakunnan liitto – arvioivat yhdessä rakennemuutoksen vaikutuksia ja alueen kykyä vastata niihin muun muassa koulutuksen, uudelleenkoulutuksen ja osaamisen uudistamisen keinoin.

Samanaikaisesti ÄRM‑toimintamallilla tuetaan alueen elinvoimaa ja elinkeinorakenteen uudistumista. Jos tuotannollisista ja taloudellisista syistä tapahtuvat irtisanomiset ja niiden kerrannaisvaikutukset uhkaavat vakavasti alueen elinvoimaa, valtio voi alueen selvityksen perusteella tukea aluetta toimilla, jotka edistävät sekä työllisyyttä että yritystoiminnan uudistumista, investointeja ja uusien työpaikkojen syntyä. Tuen lähtökohta on, että alueella on äkillisestä rakennemuutoksesta huolimatta tunnistettavaa kehittämis‑ ja kasvupotentiaalia, jota voidaan vahvistaa osaamiseen ja kilpailukykyiseen elinkeinotoimintaan nojaavilla toimenpiteillä.

