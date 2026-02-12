Valtioneuvosto teki 12.2.2026 päätökset vuoden 2026 varojen jaosta EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmassa ja kauden 2021–2027 Interreg-ohjelmissa.

Varoja jaettiin yhteensä noin 280 miljoonaa euroa EAKR-, ESR+- ja JTF-rahoituksena maakuntien liitoille ja elinvoimakeskuksille. Lapin liitolle ja Uudenmaan liitolle Interreg-ohjelmien hankkeiden rahoittamista varten jaettu osuus oli yhteensä 8,8 miljoonaa euroa.

EU:n ReARM-aloite avaa Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmassa vuoden 2026 varojen käyttöön kaksi täysin uutta toimintalinjaa, joilla tuetaan investointeja puolustusteollisuuteen ja kaksikäyttötuotteiden valmistukseen. Tuella edistetään Suomen puolustuskykyä ja huoltovarmuutta.

”EU:n uusien aluekehitysrahoituksen toimintalinjojen avulla vahvistamme huoltovarmuutta ja parannamme sotilaallista liikkuvuutta sekä puolustusteollisuuden ja kaksikäyttötuotteiden tuotantokapasiteettia. Nämä panostukset auttavat investointien houkuttelussa alueille ja luovat uusia työpaikkoja”, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto. Valtioneuvosto hyväksyi ReARM-aloitteen uudet tavoitteet osaksi ohjelmaa lokakuussa 2025.

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuudesta rahoitetaan uusien toimintalinjojen tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi tutkimus- ja kehittämistoimintaa, pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kiertotaloutta sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa lisäksi paikallisia liikennehankkeita. Ohjelmasta rahoitettavat Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) hankkeet tukevat myös työllistymistä, kouluttautumista sekä syrjäytymisen ehkäisyä. Ohjelmakaudella 2021–2027 Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimilla tuetaan alueiden taloudellista ja sosiaalista sopeutumista energiasektorin muutoksiin sekä vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta.

Kansalliset tulostavoitteet EU:n ohjelmarahoituksessa on asetettu siten, että Suomi saa varmistettua rahoituksensa täysimääräisesti. Varojen käyttöä tulee suunnata taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään kasvuun. Ohjelman rahoituspäätöksiä tekevät elinvoimakeskukset, maakuntien liitot sekä Ruokavirasto.

