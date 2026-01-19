Suomella on yritysrahoitusmarkkinoilla edelleen merkittävää kasvupotentiaalia, mutta sen hyödyntäminen edellyttää monipuolisempaa rahoitusmarkkinaa ja sujuvampaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 19.1.2026 julkaisemassa yritysrahoitusmarkkinatapaamisten yhteenvedossa.

Yritysrahoitusmarkkina on piristynyt, ja luotonkysyntä sekä investointirahoituksen näkymät ovat vahvistuneet. Kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2026. Silti yritysten investointihalukkuus ja kasvutavoitteet ovat edelleen vaimeita.

”Suomalaisilla yrityksillä on edelleen merkittävää kasvuvaraa ja vastaavasti myös rahoittajilla on tilaa ja tarvetta rohkeamman rahoittajaroolin ottamiseen tämän kasvun tukemisessa. Tämä korostaa tarvetta monipuolistaa rahoitusratkaisuja, vahvistaa oman pääoman ehtoista rahoitusta sekä houkutella markkinoille uusia rahoittajia perinteisen pankkikeskeisyyden rinnalle. Tässä kokonaisuudessa myös julkisella rahoituksella on tärkeä rooli yksityisen rahoituksen täydentäjänä ja uusien rahoittajien houkuttelijana”, toteaa TEM:n osastopäällikkö Juhapekka Ristola.

Pk-yritysten rahoituksen saatavuudesta on kuitenkin erilaisia näkemyksiä. Rahoittajien mukaan tilanne on parantunut, mutta yrittäjät kokevat sen edelleen vaikeaksi erityisesti vakuuksien, maksukyvyn, heikon taloustilanteen sekä oman pääoman ehtoisen rahoituksen vähäisyyden vuoksi. Haasteet korostuvat mikro- ja kasvuyrityksissä.

Valtion rooli korostuu markkinapuutetilanteissa. Finnvera on keskeinen pk-yritysten rahoituksen mahdollistaja: sen takaukset ovat ratkaisevia rahoituksen saatavuuden turvaamisessa, ja yhteistyö rahoittajien kanssa toimii hyvin. Finnveran tuoteparannukset ja uudet ratkaisut, kuten mikrolainapilotti ja sen jatko, pk-takauksen laajennukset sekä kohdennettu riskinotto, ovat saaneet myönteistä palautetta. Samalla korostetaan, että Finnveran suorien lainojen tulee täydentää markkinaa häiritsemättä sitä, mutta määräaikaisina toimina ne voivat tukea riskirahoitusta ja kasvua.

Lisäksi rahoittajat näkevät tarpeen vahvistaa muiden julkisten toimijoiden ja EU-rahoituksen roolia riskinjakajana sekä parantaa julkisten toimijoiden rahoitusneuvontaa, jotta yritykset tunnistaisivat paremmin rahoitusmahdollisuutensa.

TEM tapaa vuotuisella yritysrahoitusmarkkinakierroksella laajasti eri yritysrahoitustoimijoita. Kierroksen tavoitteena on muodostaa ajantasainen kokonaiskuva Suomen yritysrahoituskentästä barometrien ja selvitysten lisäksi.

