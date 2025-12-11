Hallitus edistää bioperäisen hiilidioksidin talteenottokapasiteetin rakentamista yhteensä 90 miljoonalla eurolla. Valtioneuvosto antoi 11.12.2025 asetuksen talteenoton edistämiseksi myönnettävän avustuksen ehdoista vuosina 2026–2032.

”Suomella on valtava kilpailuvaltti. Meillä on puhdasta sähköä ja bioperäistä hiilidioksidia saatavilla investointeihin, joilla irrottaudumme fossiiliriippuvuudesta. Hallitus haluaa edistää näiden omavaraisuutta vahvistavien ja päästöjä vähentävien teknologioiden etenemistä. Geopoliittisen tilanteen kiristyessä näille riippuvuuksia vähentäville ratkaisuille ja investoinneille on yhä suurempi tarve, ja ne tulisi nähdä osana varautumistamme”, arvioi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Tammikuussa hakuun tulevalla avustuksella tuetaan ensimmäisiä biogeenisen hiilidioksidin talteenoton ratkaisuja ja niiden skaalaamista teolliseen mittakaavaan sekä vauhditetaan vastaavien ratkaisujen markkinaehtoista etenemistä. Tukea voidaan myöntää biogeenisen hiilidioksidin talteenottoon liittyville investoinnille, jos talteen otettu hiilidioksidin varastoidaan pysyvästi (BECCS) tai hyödynnetään tuotteissa (BECCU). Suomessa teknisille nieluille ja biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiselle on mittava potentiaali.

Hallitusohjelman mukaan teknologisten nielujen laajamittaista käyttöönottoa, puhtaiden ratkaisujen etenemistä sekä vetytaloutta edistetään aktiivisesti osana hallituksen ilmasto- ja teollisuuspolitiikkaa. Esimerkiksi metsäteollisuuden ja jätteenpolton kautta syntyvä bioperäinen hiilidioksidi kannattaa ottaa talteen ja hyödyntää osana vetytaloutta ja fossiilisten raaka-aineiden riippuvuuden vähentämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kemikaalien ja polttoaineiden valmistusta kotimaisin raaka-ainelähtein eli bioperäistä hiilidioksidia ja puhdasta sähköä hyödyntämällä. Hallitusohjelman mukaan suurten teollisten lähteiden hiilidioksidipäästöjen loppuminen tulisi varmistaa vuoteen 2035 mennessä.

VTT:n selvityksen mukaan vuonna 2023 bioperäiset hiilidioksidipäästöt teollisuudesta olivat noin 30 miljoonaa tonnia vuodessa. Mittakaavaa voi hahmottaa sillä, että Suomen kokonaispäästöt samana vuonna ilman maankäyttösektoria olivat 41 miljoonaa tonnia.

Tuettavat hankkeet valitaan tarjouskilpailun perusteella

Avustusta myönnetään tarjouskilpailun perusteella, joka avataan tammikuussa 2026. Siinä ne hankkeet voittavat, jotka tarjoavat alhaisinta tarvittavan avustuksen määrää investoitavaa hiilidioksidin talteenottokapasiteettia kohti. Tuki kohdennetaan suurempiin teollisuuden hankkeisiin asettamalla rakennettavalle talteenottokapasiteetille 15 000 tonnin vuosittainen vähimmäisraja. Kokorajalla pyritään kohdentamaan tuki teollisen mittakaavan hankkeisiin, joista saatavilla kokemuksilla edistetään myös seuraavien suuren mittakaavan talteenottolaitosten toteutumista.



Tuen saamisen ehtona on, että hiilidioksidin talteenotto käynnistyy vuoden 2030 loppuun mennessä, ja avustuksen kohteena olevan hiilidioksidin talteenottokapasiteetin tulisi olla käytössä vähintään vuoden 2035 loppuun saakka. Lisäksi hankkeille on muita tukikelpoisuusehtoja.



Avustuksen suuruus voi olla enintään 30 miljoonaa euroa tuettavaa hanketta kohden. Tuki voi olla enintään 30 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen hankkeiden edistymisen ja toteutuneiden hyväksyttävien kustannusten perusteella.

Avustuksen myöntämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Tarjouskilpailua varten järjestettävän haun on tarkoitus avautua tammikuussa 2026.

Teknisten nielujen laaja käyttöönotto vahvasti mukana myös EU:n tiedonannoissa

Tuki edistää pitkän aikavälin kansallisten ja EU:n ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Euroopan komission helmikuun 2024 tiedonannoissa (2040 ilmastotavoite ja teollinen hiilenhallinta) korostetaan negatiivisten päästöjen tärkeyttä niillä toimialoilla, joilla päästöjen vähentäminen on haastavaa. Teollista hiilenhallintaa koskevassa tiedonannossa asetetaan tavoitteet EU-tason teknisten nielujen käyttöönotolle sekä hiilidioksidin talteenotolle ja hyödyntämiselle.



Komissio arvioi, että EU:ssa tulisi vuoteen 2040 mennessä ottaa talteen 280 miljoonaa hiilidioksiditonnia, josta 40 prosenttia bioperäisistä lähteistä tai suoraan ilmakehästä. Komissio ei ole vielä antanut teollisen hiilenhallinnan tiedonannon pohjalta ehdotuksia säädöksiksi ja lisätoimenpiteiksi. Näiden saaminen on tällä hetkellä kriittisintä teknisten nielujen hyödyntämisen ja investointien edistämisen kannalta.

”Pelisäännöt ja kannusteet tarvitaan EU:n ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi ja investointien etenemisen kannalta kriittisen ennakoitavan toimintaympäristön varmistamiseksi. Investointisuunnitelmia tekevien yritysten näkökulmasta hankkeiden kannattavuudesta pitäisi varmistua. Tukirahaa ei ole käytettävissä kuin teknologisten ratkaisujen pilotoimiseksi ja ensimmäisten hankkeiden käynnistämiseksi. Komission ja koko EU:n on huolehdittava osana teollisuus- ja ilmastopolitiikkaa, että hiilidioksidin talteenottoa hyödyntävät teknologiset ratkaisut saavat kannusteet, joilla hankkeet etenevät”, ministeri Multala muistuttaa.

Suomi allekirjoitti syyskuussa yhteisymmärryspöytäkirjat Norjan ja Tanskan kanssa hiilidioksidin kuljettamisesta pysyvää varastointia varten. Suomesta voi löytyä myös mahdollisuuksia hiilidioksidin mineralisointiin, joka lasketaan myös pysyväksi varastoksi.

