Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää 28.1.−12.3.2026 lausuntoja lakimuutoksista, jotka koskevat henkilöstön hallintoedustusta sekä säästövapaan pitämisen ajankohtaa. Muutosten taustalla ovat hallituksen linjaukset puoliväliriihessä keväällä 2025.

Henkilöstön hallintoedustuksella tarkoitetaan henkilöstön oikeutta valita edustajansa työnantajan päättäviin toimielimiin. Henkilöstön hallintoedustusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin jatkossa vähintään 100 työntekijää työllistäviin yrityksiin. Henkilöstön hallintoedustus olisi toteutettava hallituksessa tai johtoryhmässä tai niitä vastaavissa toimielimissä.

”Haluamme vahvistaa työntekijöiden äänen kuulumista suomalaisilla työpaikoilla. Uudistus tuo hallintoedustusta koskevan sääntelyn piiriin jopa 100 000 uutta palkansaajaa. Niissä yrityksissä, joissa henkilöstön hallintoedustus on jo käytössä, on asiasta valtaosin hyvät kokemukset”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Nykyisin lakia sovelletaan yrityksissä, joissa on vähintään 150 työntekijää. Henkilöstön hallintoedustus on toteutettava, jos vähintään kaksi henkilöstön enemmistöä yhdessä edustavaa henkilöstöryhmää sitä vaatii. Jatkossa riittäisi, että henkilöstön enemmistö edustajan välityksellä tai muutoin sitä vaatii.

Lähtökohtana sopiminen säästövapaan ajankohdasta

Säästövapaa tarkoittaa työssäkäyvän mahdollisuutta siirtää osa vuosilomastaan käytettäväksi myöhempänä ajankohtana. Nykyisin työntekijä voi päättää säästövapaan ajankohdan, jos työntekijä ja työnantaja eivät pääse siitä yhteisymmärrykseen.

Lähtökohtana olisi jatkossakin, että työntekijä ja työnantaja sopivat säästövapaan ajankohdasta. Jatkossa työnantaja voisi kuitenkin kieltäytyä työntekijän pyynnöstä pitää säästövapaa tiettynä ajankohtana, jos se aiheuttaisi työnantajan tuotanto- tai palvelutoiminnalle haittaa tai jos se estäisi tasapuolisen vuosilomien ja säästövapaiden sijoittamisen.

”Säästövapaiden sijoittelussa on kyettävä toimimaan niin, että vapaiden pitoajankohdat eivät aiheuta tuotanto- tai palvelutoiminnalle yllättäviä ongelmia. Uudistus antaa työpaikoille enemmän mahdollisuuksia huomioida alakohtaiset tarpeet”, ministeri Marttinen sanoo.

Lakimuutoksia valmisteltiin kolmikantaisissa työryhmissä

Muutosten taustalla ovat pääministeri Petteri Orpon hallituksen linjaukset kevään 2025 puoliväliriihessä. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 20.5.2025 kolmikantaiset työryhmät valmistelemaan lakimuutoksia. Työryhmät eivät olleet työssään yksimielisiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 28.1.−12.3.2026 lausuntokierrokset työryhmien mietinnöistä. Tämän jälkeen virkavalmistelu jatkuu. Tavoitteena on, että hallitus antaa eduskunnalle esitykset lakimuutoksista keväällä 2026.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Jaakko Aromaa, p. 0295 047 110 (kysymykset työministerille)

hallintoneuvos Nico Steiner, TEM, p. 0295 049 001 (kysymykset henkilöstön hallintoedustuksesta)

erityisasiantuntija Katja Honkonen, TEM, p. 0295 047 171 (kysymykset säästövapaasta)