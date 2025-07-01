Yhteistoimintalain muutokset tulevat voimaan 1.7.2025. Tavoitteena on keventää hallinnollista taakkaa, jota nykyisestä lainsäädännöstä aiheutuu erityisesti alle 50 työntekijän yrityksille. Lisäksi tavoitteena on nopeuttaa kaikkien yritysten kykyä reagoida toimintaympäristön muutoksiin.

”Lakiuudistuksella helpotetaan toimintaedellytyksiä erityisesti pk-yrityksissä, joissa on merkittävää potentiaalia kasvaa ja palkata lisää työntekijöitä. Yhteistoimintalain muutokset keventävät byrokratiaa ja vähentävät yritysten hallinnollista kustannustaakkaa. Uudistus tukee vahvasti hallituksen työnteon ja yrittäjyyden linjaa”, sanoo työministeri Matias Marttinen.

Yhteistoimintalakia sovelletaan jatkossa yrityksiin, yhteisöihin ja sivuliikkeisiin, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 50 työntekijää. Työnantajien, joiden palveluksessa on säännöllisesti 20–49 työntekijää, on kuitenkin noudatettava tiettyjä laista tulevia velvoitteita.

Työvoiman käytön vähentämistä koskevia muutosneuvotteluita tulee jatkossa käydä joko kolme viikkoa tai seitsemän päivää. Muutosneuvotteluiden vähimmäiskesto riippuu neuvotteluissa käsiteltävistä asioista ja yrityksen tai yhteisön henkilöstömäärästä.

Yhteistoimintalain uudistaminen on yksi hallituksen työmarkkinauudistuksista. Lakihankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin hallitusohjelman kirjaukset yhteistoimintalain soveltamisalan nostamisesta sekä muutosneuvotteluiden vähimmäiskeston lyhentämisestä puolella. Toinen vaihe keskittyy henkilöstön hallintoedustuksen mahdollisiin muutoksiin. Niitä valmistelemaan on asetettu kolmikantainen työryhmä, jonka toimikausi päättyy 31.12.2025.

