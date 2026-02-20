Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja lakimuutoksista, jotka lisäisivät ja selkeyttäisivät työttömien opiskelumahdollisuuksia. 25 vuotta täyttäneet työnhakijat voisivat opiskella rajoituksetta avoimia korkeakouluopintoja ilman, että he menettäisivät työttömyysetuutta.

Ehdotetut muutokset perustuvat pääministeri Petteri Orpon hallituksen päätökseen syksyn 2025 budjettiriihessä. Tavoitteena on laajentaa työttömien työnhakijoiden mahdollisuuksia avoimiin yliopisto-opintoihin ja avoimiin ammattikorkeakouluopintoihin. Lisäksi tavoitteena on vähentää hallinnollista taakkaa, joka liittyy työttömyysetuuden saamisen edellytyksiin.

Avoimilla yliopisto-opinnoilla ja avoimilla ammattikorkeakouluopinnoilla ei siis olisi jatkossa vaikutusta työttömyysturvaoikeuteen, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta. Hallinnollinen taakka vähenisi, kun työnhakijan ei tarvitsisi ilmoittaa kyseisistä opinnoistaan työvoimaviranomaiselle, eikä työvoimaviranomaisen tai KEHA-keskuksen tehdä kyseisiin opintoihin liittyvää selvitystyötä.

Työnhakijalla olisi opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työmahdollisuuksia työllistymissuunnitelmassa sovitulla tavalla ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Lisäksi työnhakijalla olisi velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä hänelle tarjottaisiin.

Lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi voi antaa 2.4.2026 asti. Muutoksia tehtäisiin työttömyysturvalakiin, työvoimapalveluiden järjestämisestä annettuun lakiin ja kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin. Ehdotettavien muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn jälkeen.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Timo Meling, TEM, p. 0295 049 084