Hallituksen tavoitteena on parantaa reilua kilpailua markkinoilla. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja kilpailuneutraliteettisääntelyn uudistamista koskevasta arviomuistiosta. Lausuntopalautteen jälkeen hallitus päättää mahdollisista lainsäädännön muutostarpeista.

Pääministeri Orpon hallituksen tavoitteena on parantaa reilun kilpailun edellytyksiä Suomessa. Yksi osa tätä on kilpailuneutraliteetin eli kilpailun tasapuolisuuden vahvistaminen ja varmistaminen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Kilpailuneutraliteettia valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV).

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston kilpailuneutraliteettivalvontaa sekä julkisen sektorin kilpailua rajoittavan toiminnan valvontamahdollisuuksia vahvistetaan.

Arviomuistio käsittelee selvityksen suosituksia

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta, joka käsittelee suosituksia kilpailuneutraliteetin uudistamiseksi. Arvioidut suositukset perustuvat professori Kirsi-Maria Halosen selvitykseen, jonka mukaan kilpailuneutraliteettisääntelyä ei noudateta julkisella sektorilla niin hyvin kuin pitäisi. Selvitys esittää 11 suositusta, jotka keskittyvät erityisesti neutraliteettisääntelyn selkeyteen ja täytäntöönpanon tehokkuuteen.

Julkisyhteisöjen tulee jo nykyään arvioida toimintaansa kilpailuneutraliteettisääntelyn noudattamisen varmistamiseksi. Arviomuistiossa käsitellyissä suosituksissa ehdotetaan muun muassa, että julkisyhteisöjen tulisi lisäksi dokumentoida arviointi. Tämä tehostaisi kilpailuneutraliteettitapausten selvittämistä ja KKV:n antamaa neuvontaa. Julkisyhteisöillä tarkoitetaan valtiota, kuntia, kuntayhtymiä, hyvinvointialueita ja hyvinvointiyhtymiä. Kilpailulain neutraliteettisääntely koskee julkisyhteisöjen lisäksi niiden määräysvallassa olevia yksiköitä.

Suosituksissa esitetään myös uutta priorisointiperustetta, jotta KKV voisi nykyistä tehokkaammin kohdentaa valvontaa neutraliteetin kannalta merkityksellisimpiin tapauksiin. Lisäksi kilpailulakiin esitetään lisättäväksi määritelmä kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvasta toiminnasta sekä vaatimus markkinaehtoisesta hinnoittelusta. Tavoitteena olisi selkeyttää kilpailuneutraliteettiin liittyvää sääntelyä.

Lausuntoja pyydetään 14.11. mennessä

Virkatyönä tehty arviomuistio on lausuntokierroksella 6.10.–14.11.2025. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää arviomuistiosta kuulemistilaisuuden 22.10.2025.

Lausuntokierroksen jälkeen hallitus päättää, mitä kilpailuneutraliteettia edistäviä muutoksia edistetään hallituksen esityksenä.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Iiro Ihanamäki, p. 0295 047 217

hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. 0295 047 027

kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, p. 0295 047 026