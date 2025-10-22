Työministeri Matias Marttinen on käynnistänyt selvitystyön toimista, joilla turvataan työvoiman saatavuus ja osaaminen meriteollisuudessa. Taustalla on Suomen ja Yhdysvaltojen syventynyt yhteistyö jäänmurtajien suunnittelussa ja rakentamisessa. Myös Turun telakalle on saatu syksyn aikana uusia risteilijätilauksia.

Käynnistyvän selvityksen tavoitteena on varmistaa, että meriteollisuuden tulevaisuuden työvoimatarpeisiin löytyy tekijöitä ja osaamista. Samalla halutaan varmistua, että alasta kiinnostuneilla olisi riittävästi mahdollisuuksia kouluttautua.

Selvitys tehdään työ- ja elinkeinoministeriössä vuoden 2025 aikana. Työssä kuullaan sidosryhmiä. Selvityksestä tulee osa uutta meriteollisuusstrategiaa, jota valmistellaan parhaillaan.

