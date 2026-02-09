Työministeri Matias Marttinen vierailee Virossa 9.2.2026. Matkan tavoitteena on keskustella Suomen ja Viron yhteistyöstä kilpailukyvyn vahvistamiseksi globaalisti haastavassa toimintaympäristössä.

Suomi ja Viro tekevät tiivistä yhteistyötä talouden ja turvallisuuden kysymyksissä, ja maiden välinen vuoropuhelu on Suomelle tärkeä osa EU-vaikuttamista.

Työministeri Marttinen tapaa Tallinnassa Viron talous- ja teollisuusministeri Erkki Keldon ja sisäministeri Igor Taron. Talous- ja teollisuusministeri Keldon kanssa käydään keskusteluja EU:n sisämarkkinoiden toimivuudesta, kilpailukyvystä, työvoimapolitiikasta sekä työelämän lainsäädännöstä. Molempien maiden aktiiviset toimet kasvuyrittäjyyden edistämiseksi ovat myös puheenaiheina. Sisäministeri Taron kanssa esillä ovat työperäinen maahanmuutto ja siihen liittyvät sähköiset asiointiratkaisut sekä varautumiseen ja kriisinhallintaan liittyvät ajankohtaiset näkökulmat.

Lisäksi Marttisella on matkallaan tapaaminen Viron teollisuus- ja kauppakamarin pääjohtajan Mait Paltsin kanssa. Keskustelussa käsitellään Viron talouteen ja teollisuuden kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten energiapolitiikkaa ja muita talouspoliittisia ratkaisuja.

Päivän aikana ministeri Marttinen tutustuu myös Viron digitaalisiin julkisiin palveluihin e-Estonia briefing -keskuksessa. Vierailulta haetaan katsausta Viron digitaalisen hallinnon ratkaisuihin, kuten e-Residency-ohjelmaan, ja niiden hyödyntämiseen kestävän kasvun ja yhteiskunnan kehittämisessä.

Ohjelmaan kuuluvalla yritysvierailulla työministeri Marttinen käy BLRT:n korjaustelakalle, jossa perehdytään meriteollisuuden toimintaympäristöön sekä alan ajankohtaisiin kehitysnäkymiin, kuten osaavan työvoiman saatavuuteen.

Vierailu tukee Suomen tavoitteita vahvistaa strategista kilpailukykyään sekä tiivistää yhteistyötä keskeisten kumppanimaiden kanssa.

