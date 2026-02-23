Kiertotalouden green dealiin on liittynyt omilla sitoumuksillaan kaksi konsortiota sekä rakennusalan yritys YIT. Konsortiositoumuksen ovat tehneet kiinteistömanageri Anyspace Oy ja työhuoneverkosto Mushrooming ry sekä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC ja Suomen Biokierto ja Biokaasu SBB. Sitoumukset tukevat kansallisen kiertotalouden strategisen ohjelman luonnonvaratavoitteiden saavuttamista sekä vauhdittavat kiertotalousmurrosta ja uusien kiertotalousmallien luomista.

”Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja polttaviin ongelmiin: ilmastonmuutokseen, luontokatoon, talouden haasteisiin ja riippuvuuksiin sekä geopoliittisten jännitteiden tuomiin huoliin. Kiertotalous myös parantaa kriisinsietokykyä ja on markkinoita muuttava taloudellinen välttämättömyys. Jokainen uusi sitoumus vastaa osaltaan näihin haasteisiin”, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoo.

Kiertotalouden green deal on yritysten, kuntien, maakuntien, järjestöjen ja valtion yhteinen vapaaehtoisuuteen perustuva strateginen sitoumus. Sitoumuksella pyritään yhteistyössä löytämään ratkaisuja saavuttaa Kiertotalouden strategisessa ohjelmassa (2021) asetetut luonnonvarojen käyttöä koskevat tavoitteet: uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta tulee vähentää sekä resurssien ja materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistaa vuoteen 2035 mennessä.

Mukana on nyt 30 toimijaa ja yritystä erityisesti rakennus-, metsä- ja metallisektoreilta, julkisen sektorin toimijoista Väylävirasto, toimialajärjestöistä Rakennusteollisuus, MTK ja SLC sekä kolme maakuntaliittoa ja kuusi kuntaa.

Kiertotaloudesta apua neitseellisten materiaalien korvaamiseksi rakentamisessa

Rakennusalan yritys YIT sitoutuu edelläkävijyyteen rakentamisen kiertotaloudessa. Tavoitteena on vähentää neitseellisten materiaalien käyttöä korvaamalla maa- ja kiviaineksia sekä rakennusmateriaaleja uudelleenkäytetyillä ja kierrätetyillä ratkaisuilla. Lisäksi YIT sitoutuu ottamaan kiertotaloustarkastelun osaksi suunnitteluprosessia kaikissa omaperusteisissa asunto- ja toimitilahankkeissa. Tavoitteita toteutetaan kehittämällä suunnitteluprosesseja, lisäämällä ylijäämämassojen ja uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa sekä hyödyntämällä purkukartoituksia, digitaalisia alustoja ja markkinoilla olevia ratkaisuja hankinnoissa.

Vajaakäyttöiset tilat hyödyksi, rakennusten elinkaari pidemmäksi

Kiinteistömanageri Anyspace Oy ja työhuoneverkosto Mushrooming ry ovat sitoutuneet moninkertaistamaan vuokraus- ja välityspalveluillaan vajaakäyttöisten tilojen käytön ja pidentämään rakennusten elinkaarta. Tavoitteena on, että joustovuokrauskohteiden määrä kasvaa yli kuusinkertaiseksi ja tilavälitysalustan käyttäjämäärä yli kolminkertaiseksi vuoteen 2035 mennessä. Keinoina on hyödyntää olemassa olevia tiloja kevyillä muutostöillä, mahdollistaa monikäyttö sekä kehittää digitaalisia alustoja ja tukiverkostoja luoville toimijoille ja yhteisöille.

Vauhtia agrobiomassojen kiertotalouteen

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC ja Suomen Biokierto ja Biokaasu SBB ovat sitoutuneet yhdessä vauhdittamaan agrobiomassojen kiertotaloutta ja niiden korkeamman arvon hyödyntämistä. Tavoitteena on, että vuoteen 2035 mennessä agrobiomassoihin perustuvan biokaasun tuotanto ja käyttö kasvavat 50-kertaisiksi. Lisäksi ilmoitusten määrä digitaalisella kiertotalouskauppapaikalla kiertoasuomesta.fi halutaan 24-kertaistaa.

Tavoitteisiin päästään edistämällä biokaasun tutkimus- ja kehitystoimintaa, jossa kehitetään biometaaniin perustuvia tuotteita sekä sertifioituja kierrätyslannoitteita ja maanparannusaineita. Lisäksi tavoitteita edistetään kehittämällä ja juurruttamalla biopohjaisille materiaaleille tarkoitettua digitaalista kauppapaikkaa vahvistamalla jäsenorganisaatioiden kiertotalousosaamista, kohdennettua viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä.

Kiertotalouden green deal -sitoumuksia tehty 30

Sitoumuksen ovat aiemmin tehneet Afry, A-Insinöörit, Borealis Polymers, Eco Scandic, Finnfoam Oy, GRK, Keski-Suomen liitto, Kuopion kaupunki, Metsä Group, Nokian kaupunki, nollaE, Orthex, Pirkanmaan liitto, Porvoon kaupunki, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, Rakennusteollisuus ry, Sandvik Finland, Skanska, Suunnittelutoimisto Fyra, Sweco, Tampereen kaupunki, Uudenmaan liitto, Vantaan Energia, Vantaan kaupunki, Väylävirasto ja Ylva.

Kiertotalouden green dealia ovat valtion puolesta valmistelleet ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Sitoumuksia on arvioinut Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Teknologiakeskus VTT:n tutkijoista koostunut arviointiryhmä, joka on antanut palautetta sekä parannusehdotuksia sitoutujille. Green dealiin sitoutujat saavat tukea, tietoa ja sparrausta sekä vuoropuhelusta ministeriöiden kanssa. Lisäksi Kiertotalous-Suomi ja Green Building Council Finland (FIGBC) tukevat toimia, sparraavat ja edistävät yhteistyötä sekä rahoituslähteiden löytämistä.

