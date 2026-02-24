Suomi rakentaa oman maapaviljongin YK:n COP31-ilmastokokoukseen, joka järjestetään 9.–20.11.2026 Antalyassa, Turkissa. Paviljonki tarjoaa suomalaisille yrityksille, kaupungeille ja tutkimuslaitoksille näyttävän kansainvälisen foorumin, jossa ne voivat tuoda esiin ilmastoratkaisujaan, jakaa osaamistaan ja rakentaa uusia kumppanuuksia.

Suomen paviljongin toteuttavat yhteistyössä ympäristöministeriö, ulkoministeriö, Climate Leadership Coalition, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, Teknologiateollisuus, Global Compact Finland sekä Miltton. Vuosittain järjestettävä ilmastokokous on paitsi YK:n tärkein ilmastopolitiikan päätöksenteon areena, myös maailman suurin ilmastotapahtuma, joka kokoaa yhteen valtioiden, yritysten, kaupunkien, tutkimuslaitosten ja kansalaisyhteiskunnan edustajat.

Maapaviljongin tavoitteena on tuoda esiin Suomen vahvuudet ilmastoratkaisujen kehittäjänä, esitellä uusia tapoja edistää ilmastotavoitteita ja avata ovia yhteistyölle kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Viime vuoden COP30-ilmastokokouksessa korostui entisestään yritysten, rahoittajien ja muiden toimijoiden kasvava rooli ilmastotyössä. Suomen paviljonki toimi kohtaamispaikkana, jossa politiikka, elinkeinoelämä, tutkimus ja innovaatiot yhdistyivät konkreettisiksi ratkaisuiksi.

“Suomen paviljonki Brasilian ilmastokokouksessa oli merkittävä onnistuminen, ja saimme paljon myönteistä palautetta sekä osallistujilta että kävijöiltä. Nyt tiivistämme ministeriöiden ja paviljongin kumppaneiden yhteistyötä entisestään, jotta vaikutukset ovat mahdollisimman suuret”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala, joka johtaa kokouksessa Suomen virallista delegaatiota.

“COP30:ssa Suomen paviljonki yhdisti laajan joukon partnereita teollisuudesta, verkkoratkaisuista, tutkimuksesta sekä kaupunkikehityksestä. Kokemus vahvisti suomalaisten yritysten ja muiden toimijoiden asemaa uskottavina ja ratkaisukeskeisinä toimijoina globaalissa ilmastokeskustelussa”, kertoo Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen.

COP31:n puheenjohtajuus jaetaan Turkin ja Australian kesken, joista Australia puheenjohtaa neuvotteluja, mutta kokous järjestetään Turkissa. Kokouksen odotetaan keskittyvän entistä vahvemmin ilmastotavoitteiden toimeenpanoon, rahoitukseen ja ratkaisujen skaalaamiseen.

Partnerihaku avautuu maaliskuussa

Partnerihaku Suomen COP31-paviljonkiin avautuu maaliskuussa 2026. Mukaan haetaan kunnianhimoisia toimijoita, jotka haluavat esitellä suomalaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään, sopeutumiseen sekä kestävän ja kilpailukykyisen siirtymän vauhdittamiseen.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat elinkeinoelämän järjestöjen lisäksi ympäristöministeriö, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Ankaran suurlähetystö sekä Business Finland. Paviljongin toteutuksesta vastaa Miltton, ja hanke rahoitetaan kumppanirahoituksella.

Tavoitteena on koota vaikutusvaltainen delegaatio, sekä mahdollistaa mahdollisimman monen suomalaisen organisaation entistä vaikuttavampi asema kansainvälisillä ilmastofoorumeilla.

