Meriteollisuudessa osaavan työvoiman tarve on kasvussa. Alan osaamisvaatimukset muuttuvat ja kehittyvät erityisesti korkeaa osaamista edellyttävissä tehtävissä. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön 11.2.2026 julkistamasta meriteollisuuden osaajatarveselvityksestä.

”Laivatilaukset Turun, Rauman ja Helsingin telakoille työllistävät jatkossa tuhansia ihmisiä ja luovat uusia työpaikkoja eri puolille Suomea. Suomessa on varmistettava muun muassa koulutuksen ja työvoimapalveluiden keinoin, että avoimet työpaikat ja osaavat tekijät kohtaavat meriteollisuudessa. Meidän tulee yhdessä varmistaa, että suomalaiset osaajat saavat tästä meriteollisuuden vedosta kaiken hyödyn irti ja että onnistumme käyttämään täysimääräisesti kaikki ne mahdollisuudet, joita saamme”, sanoi työministeri Matias Marttinen 11.2.2026 käynnistämänsä selvityksen julkistustilaisuudessa.

”Tässä työllisyystilanteessa kotimaisen työvoiman määrää tulee nostaa suomalaisen meriteollisuuden ja sen alihankkijoiden palveluksessa. Meillä on Suomessa vapaana sekä ammattiosaajia että korkeakoulutettua työvoimaa, joita kannattaisi nyt houkutella meriteollisuuden osaavan työvoiman tarpeisiin. Työvoimapalveluja ja etenkin lyhytkestoista lisä- ja täydennyskoulutusta tulee hyödyntää aktiivisesti, jotta saamme ammatinvaihtajia alalle”, työministeri Marttinen sanoi.

Selvityksen mukaan nuorten innostaminen meriteollisuuden alalle on keskeistä alan tulevaisuuden kannalta. Nuorisotyöttömyyden ollessa korkealla nuoria voisi kannustaa tutustumaan alaan esimerkiksi uuden rekrytointituen avulla. Myös muita työllisyyspolitiikan välineitä, kuten työvoimakoulutusta sekä palkkatuettua oppisopimuskoulutusta pitäisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Lisä- ja täydennyskoulutuksella sekä muuntokoulutustyyppisellä koulutuksella voidaan vaikuttaa nopeastikin osaavan työvoiman saatavuuteen.

Meriteollisuuden toimialalle tarvitaan selvityksen mukaan kuitenkin myös pitkän tähtäimen strateginen suunnitelma vastaamaan erityisesti korkeakoulutusta edellyttäviin työvoimatarpeisiin sekä alan tuotekehityksen ja tutkimuksen edellyttämän osaamisen turvaamiseksi.

Selvityksen toimenpide-ehdotukset

Osaajatarveselvityksen toimenpide-ehdotusten avulla pyritään ennakoimaan ja varmistamaan osaavan työvoiman saatavuus meriteollisuuden ja sen alihankkijoiden tarpeisiin.

Yhdeksässä konkreettisessa toimenpide-ehdotuksessa keskitytään muun muassa alan veto- ja pitovoiman edistämiseen, koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen ja monipuolistamiseen, työvoimapalveluiden tehokkaampaan hyödyntämiseen sekä toimiin, joilla voitaisiin lisätä erityisesti nuorten ja ammatinvaihtajien rekrytointia alan työtehtäviin. Lisäksi tehdään ulkomaisen työvoiman eettistä ja kestävää käyttöä tukevia ehdotuksia.

Jatkoaskeleet: Meriteollisuuden strategia ja alueiden kehitystyö

Osaajatarveselvityksessä todetaan, että osaamisen kehittämiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvien toimien tulisi olla keskeinen osa työ- ja elinkeinoministeriössä parhaillaan valmisteltavaa valtioneuvoston meriteollisuuden strategiaa.

Meriteollisuustoimialan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon laadullinen, maantieteellinen ja ajallinen ennustettavuus edellyttää alueellista jatkoselvitystä. Selvityksen mukaan elinvoimakeskusten tulisi laatia yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa alueellaan ennakointi- ja kehityssuunnitelma, jossa arvioidaan tarvittavia toimia meriteollisuuden osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Seuraavaksi työministeri Marttinen vierailee meriteollisuuden kannalta keskeisissä maakunnissa alan sidosryhmätapaamisissa, joissa hän avaa selvityksen toimenpide-ehdotuksia.

