Yrittäjien työttömyysturva koetaan yleisesti epäselväksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut KEHA-keskukselle suosituksia, joilla pyritään parantamaan työttömyysturvalain tulkintojen yhdenmukaisuutta ja ratkaisujen ymmärrettävyyttä.

Hallitus päätti budjettiriihessä syksyllä 2025 luoda työnhakijoille paremmat kannusteet kokoaikaiseen tai osa-aikaiseen yritystoimintaan.

”Selvityksen tekeminen ja tulkintojen selkeyttäminen on työn ensimmäinen vaihe. Ministeriössä tehdyn selvityksen perusteella on ilmeistä, että tulkinnoissa on aivan liikaa vaihtelua. Tämä on omiaan lisäämään epävarmuutta ja epäselvyyttä tilanteessa, jossa haluamme kannustaa ihmisiä uskaltamaan lähteä yrittäjiksi”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Yritystoiminnan vaatima työmäärä ratkaisee kokonaisharkinnassa

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt yrittäjäksi katsottavien työnhakijoiden työttömyysturvaa. Ministeriö on antanut suosituksia Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) sen toiminnan kehittämiseksi. KEHA-keskus vastaa työttömyysturvan työvoimapoliittisten edellytysten arvioinnista tapauksissa, jotka vaativat harkintaa.

Ministeriö korostaa, että yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuuden arvioinnissa lähtökohtana ja ratkaisevana seikkana on yritystoiminnan vaatima työmäärä. Keskeistä on, estääkö yritystoiminta kokoaikaisen työn hakemisen ja vastaanottamisen. Jos ei, yritystoimintaa harjoittava työtön työnhakija on lähtökohtaisesti oikeutettu työttömyysetuuteen. Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus arvioidaan neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.

Työttömyysturvajärjestelmän tarkoituksena on turvata työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille.

