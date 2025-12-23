Vuoden 2026 alussa tulee voimaan uusia lakeja ja asetuksia. Tärkeimmät työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muutokset on koottu tähän tiedotteeseen.

Uudet elinvoimakeskukset aloittavat toimintansa

Kymmenen elinvoimakeskusta aloittaa toimintansa 1.1.2026. Elinvoimakeskusten perustaminen on osa hallitusohjelmaan kuuluvaa valtion aluehallinnon uudistusta. Samalla 15 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toiminta päättyy. Elinvoimakeskukset edistävät alueiden elinvoimaisuutta monialaisesti ja yhteistyössä kaikissa maakunnissa.

Aluehallintouudistuksen myötä suurin osa ELY-keskusten henkilöstöstä siirtyy elinvoimakeskuksiin. Valtaosa ELY-keskusten ympäristötehtäviä hoitavista henkilöistä siirtyy samassa yhteydessä käynnistyvään Lupa- ja valvontavirastoon ja lisäksi ELY-keskusten joukkoliikennetehtäviä hoitavat henkilöt siirtyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Elinvoimakeskuksiin siirtyy kaikkiaan lähes 2 000 asiantuntijaa.

Lue lisää: Elinvoimakeskusten toimeenpanohanke

Nuorten työllistymisseteli käyttöön – rahoitushaku työvoimaviranomaisille on avattu

Nuorten työllistymissetelin käyttö alkaa. Työvoimaviranomaiset tukevat valtionavustuksella yrityksiä työllistämään alle 30-vuotiaita nuoria työttömiä. Yrityksen saama avustus kattaa puolet nuoren palkasta puolen vuoden ajalta. Työllisyysalueet voivat 30.1.2026 saakka hakea rekrytointiavustusta Uudenmaan ELY-keskukselta (1.1.2026 alkaen Uudenmaan elinvoimakeskus).

Tiedote 22.12.2025: Asetus nuorten työllistymissetelistä on hyväksytty: rahoitushaku työvoimaviranomaisille aukeaa

Työnhakijan palveluita uudistetaan

Työnhakijan palveluprosessia kevennetään 1.1.2026 alkaen. Työnhakijoille työnhaun alussa järjestettävien alkuhaastatteluiden järjestämisen määräaikaa pidennetään viidestä kymmeneen arkipäivään. Lisäksi palveluprosessia kehitetään yksilöllisemmäksi mahdollistamalla täydentävien työnhakukeskustelujen järjestäminen työnhakijan palvelutarpeeseen perustuen.

Työnhakemisen palveluita kehitetään muun muassa yksinkertaistamalla työnhakuvelvollisuutta. Tässä yhteydessä osa-aikaisessa työssä olevat työnhakijat tulevat pääsäännön mukaisen työnhakuvelvollisuuden piiriin. Lisäksi työvoimaviranomaisten työnhakijoille haettavaksi osoittamien työpaikkojen velvoittavuutta lisätään. Työnhakuun liittyvänä uutena asiana työnhakijoilla on velvollisuus laatia ja julkaista 1.9.2026 alkaen työnhakuprofiilinsa Työmarkkinatori-palvelualustalla.

Myös työttömyysturvalakiin tulee muutoksia. Ensimmäisestä työnhakijan palveluprosessiin, työnhakuun tai palveluihin osallistumiseen liittyvästä laiminlyönnistä asetetaan 1.3.2026 alkaen seitsemän kalenteripäivää kestävä korvaukseton määräaika eli niin sanottu karenssi. Laiminlyöntien toistuessa työnhakija menettää oikeutensa työttömyysetuuteen toistaiseksi. Etuusoikeuden piiriin on jatkossa kuitenkin nykyistä helpompi päästä takaisin, kun palauttamiseen vaadittavaa työssäoloa tai palveluihin osallistumisaikaa lyhennetään kuuteen viikkoon eli puoleen nykyisestä.

Päätös 1 22.12.2025

Päätös 2 22.12.2025

Lisätietoja: Työnhakijan palveluprosessin ja työnvälityspalveluiden kehittäminen

Tiedote 22.9.2025: Työnhakijan palveluprosessia yksinkertaistetaan ja työvoimaviranomaisen harkintavaltaa lisätään

Irtisanomiskynnys madaltuu, kun työntekijä on rikkonut velvollisuuksiaan

Työsuhteen voi 1.1.2026 alkaen irtisanoa kevyemmin perustein, jos työntekijä rikkoo työsuhteesta johtuvia velvollisuuksiaan. Irtisanomisperusteen täyttymistä arvioidaan edelleen kokonaisharkinnalla, eikä irtisanomista saa tehdä vähäisestä tai syrjivästä syystä.



Tiedote 22.12.2025: Irtisanomiskynnys madaltuu, kun työntekijä on rikkonut velvollisuuksiaan

Työnantajien koulutuskorvaus päättyy

Koulutuskorvausta ei enää makseta 1.1.2026 tai sen jälkeen toteutettuihin koulutuksiin. Koulutuskorvausta ovat aiemmin saaneet tietyt ei-verovelvolliset työnantajat, kuten kunnat, hyvinvointialueet, yliopistot, säätiöt ja yhdistykset. Lakkauttamisella vähennetään julkisia menoja.

Tiedote 9.10.2025: Hallitus esittää koulutuskorvauksen lakkauttamista

Valtioneuvoston päätös 22.12.2025

EU:n tekoälyasetuksen kansallinen valvonta käynnistyy

EU:n tekoälyasetuksen säännöksiä valvovien kansallisten viranomaisten toimivaltuuksia sääntelevät lait tulevat voimaan 1.1.2026. Tekoälyasetuksen tavoitteena on varmistaa, että tekoälyjärjestelmät eivät vaaranna ihmisten terveyttä, turvallisuutta tai perusoikeuksia Euroopan unionissa

Tiedote 22.12.2025: EU:n tekoälyasetuksen kansallinen valvonta käynnistyy – viranomaisten toimivaltuuksia koskevat lait voimaan vuoden alusta

Julkisten hankintojen EU-kynnysarvot muuttuvat

Hankintalain EU-kynnysarvot laskevat hieman. Euroopan komissio tarkastaa kynnysarvot kahden vuoden välein. Muutokset eivät vaikuta julkisten hankintojen kansallisiin kynnysarvoihin.

Julkisten hankintojen neuvontayksikön uutinen 28.10.2025: EU:n kynnysarvot muuttuvat

Alueellinen kuljetustuki jatkuu

Alueellisella kuljetustuella alennetaan harvaan asutuilla alueilla toimivien pk-yritysten jalostamien tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia rahtikustannuksia ja siten parannetaan yritystoiminnan edellytyksiä sekä yritysten kilpailukykyä. Kuljetustuki säilyy pääpiirteissään samanlaisena kuin aiemmin.

Tiedote 22.12.2025: Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2026‒2028: koko Suomi halutaan pitää elinvoimaisena

Tarkentavia muutoksia kotoutumislakiin

Opetushallituksen rooli kotoutumiskoulutuksen päättötestauksessa selkeytyy ja viranomaisten välisiä tiedonsaantioikeuksia lisätään.

Valtioneuvoston päätös 22.12.2025

Muutoksia TEM:n hallinnonalan virastojen perimiin maksuihin

Vuodenvaihde tuo muutoksia TEM:n hallinnonalan virastojen maksullisiin suoritteisiin.

Valtioneuvoston asetus elinvoimakeskusten sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen maksuista vuonna 2026

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista vuonna 2026

