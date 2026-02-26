Uusi digitaalinen Osaamispolku-palvelu tarjoaa tukea koulutus- ja uravalintojen tekemiseen ja auttaa osaamisen ylläpidossa ja kehittämisessä koko työuran ajan.

Osaamispolku on tarkoitettu eri elämänvaiheissa oleville. Ensimmäisiä valintojaan tekevät nuoret, työnhakijat, opiskelijat sekä työelämässä olevat voivat kartoittaa kiinnostuksensa ja osaamisensa ja löytää niihin sopivia työ- ja koulutusmahdollisuuksia. Osaamispolusta yksilöt löytävät myös muita tukea tarjoavia ohjaus- ja neuvontapalveluita ura- ja koulutusvaihtoehtojensa pohdintaan.



Elinikäinen ohjaus on tärkeää ajassa, jossa työelämä ja osaamistarpeet muuttuvat nopeasti ja urapolut ovat usein moninaisia. Osaamispolku tukee eri sektoreilla uraohjaustyötä tekeviä ammattilaisia tarjoamalla ajankohtaista ja laadukasta tietoa työmarkkinoista ja koulutuksesta, monipuolisia menetelmiä uraohjaukseen ja tukea oman ohjausosaamisen kehittämiseen.

- Suomessa tehdään vuosittain yli miljoona koulutukseen ja työpaikan valintaan liittyvää päätöstä. Osaamispolku on rakennettu tukemaan näitä yksilön merkittäviä valintoja, sanoo opetusministeri Anders Adlercreutz.



Koulutuksen järjestäjät, työelämätoimijat ja eri hallinnonalojen edustajat hyötyvät Osaamispolkuun eri tietolähteistä kootuista osaamiseen, työmarkkinoihin ja koulutukseen liittyvistä tiedoista, joiden avulla voidaan esimerkiksi suunnitella koulutus- ja palvelutarjontaa.



Osaamispolku on kehitetty jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus (JOD)-hankkeessa vuosien 2021–2025 aikana. Hankkeen rahoitus tuli Euroopan komissiolta (Suomen kestävän kasvun ohjelma, elpymis- ja palautumistukiväline RRP). Kokonaisuudesta vastasivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Palvelu löytyy osoitteesta https://osaamispolku.fi/



