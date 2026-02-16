Työministeri Matias Marttinen on parhaillaan vierailulla Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Matka tukee Suomen pitkän aikavälin tavoitteita vahvistaa strategista yhteistyötä sekä osaamisyhteistyötä Pohjois-Amerikan kanssa. Samalla haetaan kestäviä ratkaisuja meriteollisuuden osaavan työvoiman kehittämiseen, mahdollisuuksiin ja saatavuuteen yhdessä kumppanimaiden kanssa.

Matkalla vahvistetaan Pohjois-Amerikan ja Suomen välistä talous- ja osaamisyhteistyötä sekä edistetään Suomen asemaa kansainvälisessä meriteollisuuden ekosysteemissä. Vierailulla Quebecissä, Washingtonissa ja Vancouverissa työministeri Matias Marttinen tapaa sekä toimialaan vaikuttavia päättäjiä että teollisuuden, koulutuksen ja työmarkkinoiden muita toimijoita. Lisäksi hän tutustuu meriteollisuuden keskeisiin yrityksiin ja osaamiskeskittymiin.

”Jäänmurtajatilausten varmistuttua Helsingin ja Rauman telakoille on Suomelle entistä tärkeämpää syventää mahdollisuuksia Pohjois-Amerikan meriteollisuuden osaamisklustereissa. Samalla haemme näkemystä siitä, miten suomalainen osaaminen, työ ja yritykset myös alihankintaverkostoissamme voisivat entistä tiiviimmin kytkeytyä osaksi Pohjois-Amerikan meriteollisuuden ekosysteemiä. Meidän on Suomessa pyrittävä aktiivisesti hyödyntämään meriteollisuuden kaikki mahdollisuudet suomalaisille ja suomalaisille yrityksille”, työministeri Marttinen sanoo.

Kanadassa vierailun kärkenä on syventää meriteollisuuden yhteistyötä erityisesti jäänmurtajien ja arktisten laivojen rakennuksessa sekä vahvistaa yhteistyötä osaavan työvoiman saatavuuden ja koulutuksen sekä työvoiman liikkuvuuden ratkaisuissa. Quebecissä työministeri Marttinen tapaa esimerkiksi provinssin ministeri Jean Francois Simardin. Lisäksi Marttinen vierailee Davie Shipyard -telakalla, jossa keskustellaan jäänmurtajayhteistyöstä, meriteollisuuden investoinneista sekä alan osaamisen ja työvoiman kehittämisestä osana Suomen ja Kanadan yhteistyötä. Vancouverissa Marttisella on tapaaminen muun muassa provinssin pääministeri David Ebyn kanssa sekä vierailu Seaspan Shipyards -telakalla, jossa on esillä yhteistyö suomalaisyritysten kanssa.

Yhdysvalloissa vierailun päätavoitteena on vahvistaa kahdenvälistä meriteollisuus- ja työvoimayhteistyötä jäänmurtajiin liittyvän ICE Pact -yhteistyön puitteissa. Washingtonissa ministeri Marttisella on tapaamiset esimerkiksi Yhdysvaltain merenkulkuhallinnossa ja rannikkovartiostossa.

Suomi, Yhdysvallat ja Kanada allekirjoittivat 18.11.2025 kolmenvälisen julkilausuman, jossa vahvistetaan tuki syksyllä 2024 käynnistetylle ICE Pact -jäänmurtajayhteistyölle, jonka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä maailmanluokan arktisten ja polaaristen jäänmurtajien sekä niihin liittyvien suorituskykyjen kehittämisessä. Tämä vahvistaa samalla Suomen asemaa alan johtavana toimijana sekä liittolaisten kykyä toimia arktisella alueella.

