Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 1.7.–19.8.2025 lausuntokierroksen lakimuutoksista, joilla lakkautettaisiin työnantajan koulutuskorvaus. Ehdotettuja muutoksia on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä, joka ei ollut työssään yksimielinen. Valmisteltavat toimet johtuvat valtiontalouteen kohdistuvista säästötoimista.

Lakimuutosten valmistelu jatkuu työ- ja elinkeinoministeriössä lausuntokierroksen jälkeen. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle syyskuussa 2025. Esityksen tavoitteena on säästää valtion menoja vuositasolla 12 miljoonaa euroa. Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2026.

Työnantajan koulutuskorvaus on korvaus, jota ei-verovelvolliset työnantajat kuten hyvinvointialueet, kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja säätiöt ovat voineet hakea Työllisyysrahastosta. Hallitus teki keväällä 2025 päätöksen koulutuskorvauksen lakkauttamisesta.

Yksityisten työnantajien vastaava etu eli koulutusvähennys päättyi vuoden 2025 alussa.

Taustalla valtiontalouden tasapainottaminen

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut tekemään ratkaisut, jotka vahvistavat julkista taloutta kuusi miljardia euroa. Lisäksi hallitus on sopinut toimista, jotka vahvistavat julkista taloutta noin kolmella miljardilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti sopeutustarpeiden takia valmistelun työnantajan koulutuskorvauksen, työneuvoston ja yhteistoiminta-asiamiehen viran mahdollisesta lakkauttamisesta. Kustakin toimenpiteestä laaditaan erillinen mietintö kolmikantaisessa työryhmässä. Siinä ovat edustettuna Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät SY, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, valtiovarainministeriö / Valtion työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, STTK, Akava sekä PSKJ:n yhteinen edustaja.

Työryhmä ei ollut koulutuskorvausta koskevasta mietinnöstään yksimielinen. Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava ry jättivät yhdessä eriävän mielipiteen mietintöön. Lisäksi eriävän mielipiteen jätti Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2025.

