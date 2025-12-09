Työ- ja elinkeinoministeriä pyytää ehdotuksia ja nostoja mikroyrittäjien rahoituksen saatavuuteen sekä omistajan- ja sukupolvenvaihdoksiin. Avoin kirjallinen lausuntokierros toteutetaan Lausuntopalvelu.fi -palvelussa 9.12.2025 alkaen. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 9.1.2026.

Lausuntokierros on rajattu kohdistumaan valtiovallan vastuulla oleviin toimiin, koska tavoitteena on edistää hallituksen syksyn 2025 budjettiriihen työllisyyspaketin yrittäjyyskirjauksia sekä hallitusohjelman toimeenpanoa.

Julkisella yritysrahoituksella ja yrityspalveluilla paikataan markkinapuutteita, jaetaan riskiä ja katalysoidaan yritysten rahoitusta yritysten eri elinkaaren vaiheissa. Toimivat rahoitus- ja pääomasijoitusmarkkinat ovat keskeinen osa elinvoimaista yrittäjyysekosysteemiä. Julkinen yritysrahoitus edistää yritystoiminnan käynnistymistä, kasvua ja investointeja sekä kansainvälistymistä, vientiä ja onnistuneita omistajanvaihdoksia.

Yrityksen omistuksen siirtäminen yrityskaupalla, sukupolvenvaihdoksella tai muulla tavalla luo yritystoiminnalle usein mahdollisuuden jatkua, uusiutua ja kasvaa palvellen myös alueellista ja paikallista elin- ja pitovoimaa. Omistajanvaihdokset ovat yhä useamman pk-yrityksen kasvun lähde. Kehittyvään ja elinvoimaiseen yritystoimintaan kuuluu myös omistajuuden kehittyminen, vahvistuminen ja uusiutuminen. Omistajanvaihdosten toteuttamisessa ja suunnittelussa yksityinen yritysneuvonta ja -rahoitus ovat lähtökohta, jota julkiset yrityspalvelut ja -rahoitus osaltaan täydentävät.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, TEM, p. 0295 047 168

