Bioteknologia on ensimmäistä kertaa mukana IPCEI-teemaehdotuksissa. EU-maat haluavat edistää bioteknologiaan liittyviä hankkeita ottamalla bioteknologian osaksi Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita (IPCEI). Suomi on valmistellut kolmea bioteknologian IPCEI-teemaehdotusta yhdessä Saksan ja Viron kanssa marraskuusta 2024 lähtien.

IPCEI-hankkeiden koordinoinnista Euroopan tasolla vastaava JEF:n korkean tason kokous hyväksyi suunnitteluvaiheen käynnistämisen kolmelle uudelle bioteknologian IPCEI-ehdokkaalle. Mikäli teknologia-IPCEI-teemojen valmistelu etenee suunnitellusti, yrityksille suunnatun aiehaun on määrä avautua loppukevään 2026 aikana. Teemat keskittyvät biopohjaisiin kemikaaleihin ja materiaaleihin sekä elintarvikkeisiin ja rehuihin.

IPCEI on lyhenne sanoista Important Project of Common European Interest eli Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke. IPCEI-hankkeita koskee erillinen, kevyempi valtiontukisäännöstö, jonka perusteella jäsenmaat voivat tukea yritysten hankkeita normaalia joustavammin.

Työ- ja elinkeinoministeriö on esittänyt IPCEI-hankkeille rahoitusta osana hallituksen kasvu- ja työllisyyspakettia.

”Suomi on määrätietoisesti pyrkinyt nostamaan biotaloutta osaksi EU:n teollisuuspolitiikkaa. Suomen IPCEI-teemaksi esittämä bioteknologia keskittyy biopohjaisiin materiaaleihin ja tähtää uusien teollisten ratkaisujen kehittämiseen”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

”Teeman ytimessä on uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntäminen sekä uusien korkean lisäarvon tuotteiden ja arvoketjujen luominen. Toteutuessaan IPCEI edistää esimerkiksi uuden metsäteollisuuden kasvua, elintarviketeollisuutta ja korkean lisäarvon biotaloustuotteiden luomista. IPCEI mahdollistaa uuteen teknologiaan perustuvat suuret teolliset investoinnit”, Puisto jatkaa.

Suomi on vastannut biopohjaisten materiaalien IPCEI-ehdokkaasta ja tulee koordinoimaan sen suunnitteluvaihetta.

IPCEI-hankkeiden tavoitteena on kuroa umpeen tutkimuksen ja kaupallistamisen välinen kuilu korkean riskin projekteissa. Ne tukevat myös eurooppalaisten teollisten ekosysteemien ja arvoketjujen rakentumista sekä alueellisen kilpailukyvyn vahvistumista. IPCEI vähentää alkuvaiheen investointien riskejä tehden hankkeista houkuttelevampia yksityisille sijoittajille. Jokaisessa teemassa on oltava mukana vähintään neljä EU-jäsenmaata.

