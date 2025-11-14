Elinkeinoministeri Sakari Puisto matkustaa ICE Pact -jäänmurtajayhteistyömaiden Suomen, Yhdysvaltain ja Kanadan ministerikokoukseen Washingtoniin 17.–18. marraskuuta. Ministerikokouksen jälkeen Washingtonissa järjestetään ICE Pact -maiden kansallisten koordinaattoreiden tapaaminen sekä yritystilaisuus 19.–20. marraskuuta.

Washingtonissa Ministeri Sakari Puisto osallistuu ICE Pact -jäänmurtajayhteistyömaiden Suomen, Yhdysvaltain ja Kanadan ministerikokoukseen, jonka emännöi Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden ministeri Kristi Noem. Keskustelujen tavoitteena on tiivistää ICE Pact -yhteistyöstä arktisen kapasiteetin vahvistamiseksi. Lisäksi ministeri Puisto tapaa kollegoitaan Yhdysvaltain hallinnosta.

”USA:n ja Kanadan Suomesta tekemät jäänmurtajatilaukset osoittavat, että ICE Pact -yhteistyö on onnistunutta ja tarpeellista. Kolmen maan yhteisenä tavoitteena on vahvistaa teollista kapasiteettia ja osaavaa työvoimaa. Yhteistyö tukee tätä ja parantaa liittolaisten toimintakykyä arktisilla alueilla”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Ministerikokouksen jälkeen Washingtonissa järjestetään ICE Pact -maiden kansallisten koordinaattoreiden tapaaminen sekä alan yrityksille ja tutkimuslaitoksille suunnattu tiedonvälitys- ja verkostoitumistapahtuma. Tapaamisessa edistetään ICE Pact -työsuunnitelman tavoitteita neljällä painopistealueella: tekninen asiantuntemus ja tiedonvaihto, työvoiman kehittäminen, yhteistyö liittolaisten ja teollisuuden kanssa sekä tutkimus ja kehitys.

Suomi, Yhdysvallat ja Kanada allekirjoittivat 18. marraskuuta 2024 Washingtonissa ICE Pact -yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka pohjalta yhteistyö käynnistettiin. Aloite tähtää maailmanluokan jäänmurtajien ja muiden arktisten kyvykkyyksien kehittämiseen sekä arktisen alueen vakauden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen.



Lisätiedot:

teollisuusneuvos Reko-Antti Suojanen, TEM, p. 029 504 7220

