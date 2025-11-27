Valtioneuvosto nimitti 27.11.2025 kymmenelle elinvoimakeskukselle ylijohtajat ajalle 1.1.2026–31.12.2030. Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan 10 alueellista elinvoimakeskusta. Uudistuksen myötä nykyiset 15 ELY-keskusta lakkaavat.

Elinvoimakeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2026. Tulevat ylijohtajat aloittavat joulukuussa 2025 elinvoimakeskusten valmistelutehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä.

Nimitetyt ylijohtajat ovat:

Uudenmaan elinvoimakeskus: Petri Knaapinen

Lounais-Suomen elinvoimakeskus: Ilkka Horelli

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus: Satu Mäkelä

Sisä-Suomen elinvoimakeskus: Juha Sammallahti

Keski-Suomen elinvoimakeskus: Jukka Lehtinen

Itä -Suomen elinvoimakeskus: Ari Niiranen

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus: Timo Saari

Pohjanmaan elinvoimakeskus: Mika Palosaari

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus: Jaana Korhonen

Lapin elinvoimakeskus: Jaakko Ylinampa

Ylijohtaja johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa sekä vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin elinvoimakeskuksista sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetussa laissa.

Elinvoimakeskukset huolehtivat monipuolisista tehtävistä, jotka liittyvät elinkeinoihin ja yrittäjyyteen, alueelliseen työllisyyteen, työvoiman osaamiseen ja kulttuuriin, maahanmuuttoon ja kotoutumiseen, maatalouteen ja maaseudunkehittämiseen, liikenteeseen, alueidenkäytön edistämiseen, vesitalouteen, luonnon monimuotoisuuden ja vesien hyväntilan edistämiseen, kalatalouteen sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ja Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tehtäviin. Elinvoimakeskuksella voi olla oman toimialueensa lisäksi valtakunnallisia tai muulla toimialueella hoidettavia keskitettyjä tehtäviä. Elinvoimakeskukset edistävät osaltaan alueiden elinvoimaa.

Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Ruokavirasto ja Väylävirasto.

