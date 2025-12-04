Valtioneuvosto lähetti 4.12.2025 kansallisen energia- ja ilmastostrategian selontekona eduskuntaan. Strategialla vauhditetaan puhdasta siirtymää, vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistetaan hiilinieluja hallitusohjelman mukaisesti.

”Energia- ja ilmastostrategiaan on koottu hallituksessa yhdessä sovittuja ilmasto- ja energiapoliittisia linjauksia. Haluamme parantaa edellytyksiä puhtaan siirtymän investoinneille, talouskasvulle ja työllisyydelle. Strategia on keskeinen työkalu, kun vahvistamme hallitusohjelman mukaisesti Suomen asemaa puhtaan energian edelläkävijänä Euroopassa, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Strategian yksityiskohtaisilla linjauksilla varmistetaan kohtuuhintaisen puhtaan energian toimitusvarma tarjonta niin teollisuuden, elinkeinoelämän kuin kotitalouksienkin tarpeisiin. Tavoitteena on luoda ennustettava toimintaympäristö, joka houkuttelee investointeja ja tukee Suomen puhtaan talouden kasvua tukien kotimaisen teknologian kehittämistä ja vientiä sekä kasvattaen samalla Suomen hiilikädenjälkeä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, siitä seuranneet energiamarkkinahäiriöt ja tarve irtautua venäläisestä fossiilienergiasta korostavat toimitus- ja huoltovarmuuden, kriittisen infrastruktuurin suojan sekä päästövähennystoimien kustannustehokkuuden kehittämisen merkitystä.

Strategia sisältää eri energiapolitiikan osa-alueita koskevat linjaukset ja politiikkatoimet mukaan lukien toimet, joilla vähennetään yhteiskunnan kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistetaan nielujen aikaansaamia poistumia. Strategia kattaa kaikki kasvihuonekaasupäästöt päästökauppa-, taakanjako- ja maankäyttösektoreilla sekä hiilinielujen aiheuttamat poistumat.

Strategian päähuomio kohdistuu EU:n vuodelle 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden sekä ilmastolain tavoitteiden saavuttamiseen. Skenaariolaskelmilla arvioidaan päästökehitystä ja energiataseita vuoteen 2040 saakka.

Strategiaan sisältyvät myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen, energia- ja kasvihuonekaasutaseet sekä laajat vaikutusarviot ympäristöön, kansantalouteen, julkiseen talouteen ja eri alueisiin.

Maankäyttösektorilla tarkastellaan kokonaisvaltaisesti maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä niin, että metsien hiilinieluista huolehditaan pitkäjänteisesti teollisuuden puunsaannin ja metsien käytön jatkuvuus turvaten.

Strategia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla usean ministeriön ja tutkimuslaitoksen yhteistyönä. Sen taustaksi on laadittu laaja KEITO-selvitys EU:n REPowerEU-rahoituksella. Se on tehty koordinoidusti ympäristöministeriön vastuulla olevan keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) kanssa, joka kattaa päästökaupan ulkopuolisen ns. taakanjakosektorin päästövähennystoimet, joilla vastataan EU-velvoitteisiin ja ilmastolain tavoitteisiin.

Strategiaan sisältyy myös hallitusohjelman mukainen päästövelan lyhentämisohjelma sekä hiilinielujen ja hiilivarastojen laskennan ja seurannan kehittäminen, jotta päätöksenteko voidaan perustaa entistä luotettavampaan ja avoimempaan tietopohjaan.

Energia- ja ilmastostrategia muodostaa yhdessä valtioneuvoston teollisuuspoliittisen selonteon kanssa kokonaisvaltaisen toimintaohjelman, jonka avulla edetään hiilineutraaliin ja myöhemmin hiilinegatiiviseen yhteiskuntaan siten, ettei päätöksillä tarpeettomasti lisätä kansalaisten arjen kustannuksia, heikennetä elinkeinoelämän kilpailukykyä tai kasvateta maatalouden kustannuksia.

