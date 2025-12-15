EU:n energiaministerit kokoontuvat 15.12.2025 Brysselissä. Kokouksen aiheina ovat keskustelut Verkkojen Eurooppa -välineestä vuosille 2028–2034, komission 10.12. julkaisemasta eurooppalaisten sähköverkkojen kehittämisaloitteesta sekä energian ja turvallisuuden välisistä yhtymäkohdista. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Verkkojen Eurooppa -väline vuosina 2028–2034

Ministerit hakevat kokouksessa neuvoston osittaista yleisnäkemystä vuosien 2028–2034 Verkkojen Eurooppa -välineestä (CEF). Asetusehdotuksella perustetaan Verkkojen Eurooppa-ohjelma ja vahvistetaan sen tavoitteet, talousarvio vuosille 2028–2034 sekä unionin rahoitusmuodot ja niiden myöntämissäännöt.

CEF-asetus on osa laajempia neuvotteluja vuoden 2027 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä (MFF). CEF-rahoitusväline mahdollistaa Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen (TEN-T ja TEN-E) kehittämisen helpottamaan rajat ylittäviä yhteyksiä. Se luo oikeusperustan investoinneille liikenne- ja energiainfrastruktuuriverkkoihin, mukaan lukien sotilaallinen liikkuvuus ja rajat ylittävät uusiutuvan energian hankkeet.

Energia-alalla ohjelman erityistavoitteena on edistää EU:n TEN-E-asetuksen mukaisia hankkeita, joilla vahvistetaan energian toimitusvarmuutta, edistetään sisämarkkinoiden yhdentymistä, varmistetaan rajat ja sektorit ylittävä verkkojen yhteen toimivuus, tuetaan talouden hiilestä irtautumista sekä parannetaan energiatehokkuutta. Lisäksi ohjelma tukee rajat ylittäviä uusiutuvan energian hankkeita, jotka perustuvat jäsenvaltioiden välisiin yhteistyösopimuksiin uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti.

Suomi voi hyväksyä puheenjohtajamaan kompromissiesityksen. Suomi korosti neuvottelujen aikana sitä, ettei CEF-rahoituksella tule tukea jäsenvaltioiden sisäisiä verkkoinvestointeja. Nämä investoinnit olisi tehtävä pääsääntöisesti sähkön käyttäjiltä kerättävillä siirtotariffeilla sähkömarkkina-asetuksen mukaisesti.

Ministerit keskustelevat uudesta eurooppalaisten sähköverkkojen kehitysaloitteesta

Ministerit käyvät keskustelun eurooppalaisten sähköverkkojen kehittämistä koskevasta aloitteesta (European Grids Package), jonka komissio esitteli 10. joulukuuta. Aloitteen mukaan kestävä ja yhteen liitetty sähköverkko on välttämätön vähentämään EU:n haavoittuvuutta ulkoisia häiriöitä vastaan.

Parempi sähköverkko mahdollistaa myös monipuoliset energiavirrat koko unionin alueella, edistää uuden puhtaan energiakapasiteetin käyttöönottoa ja nopeaa sähköistymistä sekä varmistaa, että kotitaloudet ja yritykset saavat käyttöönsä kohtuuhintaista ja puhdasta energiaa.

Verkkoinvestoinnit ovat keskeisiä Euroopan kilpailukyvyn turvaamiseksi. Euroopan sähköverkkoa uhkaa tällä hetkellä noin 1 200 miljardin euron investointivaje vuoteen 2040 mennessä. Jokaisen verkkoihin sijoitetun euron arvioidaan tuottavan kaksinkertaisen määrän järjestelmäkustannusten säästöjä, mikä lopulta alentaa kustannuksia sekä kotitalouksille että yrityksille.

Komissio esittelee lainsäädäntötoimia, joilla pyritään vauhdittamaan investointeja sähköverkkoihin ja nopeuttamaan sitä, missä tahdissa uusiutuvan energian hankkeita voidaan liittää verkkoon. Keskustelu tarjoaa ministereille mahdollisuuden keskustella kokonaisuuden tavoitteista ja painopisteistä.

Suomi toivottaa komission aloitteen tervetulleeksi: sähköverkoilla on keskeinen puhtaan siirtymän mahdollistamisessa. Tiedonannossa nostetaan esiin erilaisia infrakäytäviä, joille komissio lupaa poliittista koordinointiapua. Suomi ei ole mukana käytävissä, mutta tällä ei ole vaikutusta suomalaisten hyvin käynnistyneiden hankkeiden PCI-statukseen (Projects of common interest) tai niiden rahoitukseen.

Energiapolitiikan ja turvallisuuden vahvistamisen yhteys aiheena Naton pääsihteerin kanssa

Ministerit keskustelevat myös energian ja turvallisuuden välisestä yhteydestä Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa. Aiheena on energiahuollon infrastruktuurin haavoittuvuus ja se, miten energiapolitiikan ja turvallisuuden välistä vuorovaikutusta voidaan parhaiten vahvistaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Puhdas siirtymä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia EU:n polulla kohti ilmastoneutraaliutta, mutta sisältää myös haasteita. Yhteiskunnan sähköistyessä siviilisektorin polttonesteiden kysynnän odotetaan laskevan ja alan liiketoiminnan suunta on laskeva. Asevoimat ovat kuitenkin riippuvaisia polttonesteisiin liittyvästä infrastruktuurista vielä useiden vuosikymmenten ajan. Lisäksi kriittisen energiainfrastruktuurin turvallisuus ja suojaaminen vaatii huomiota viime vuosien sabotaasien ja hyökkäysten myötä. Tästäkin näkökulmasta NATO:n ja EU:N välisen dialogin ja yhteistyön tiivistäminen on erittäin tervetullutta.

Ministereiden lounaalle osallistuu Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) pääjohtaja Fatih Birol, jonka kanssa keskustellaan Euroopan huoltovarmuudesta ja kilpailukyvystä muuttuvassa maailmanlaajuisessa energiajärjestelmässä.

