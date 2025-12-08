EU:n kilpailukykyneuvosto järjestetään Brysselissä 8.–9.12.2025. Suomea kokouksessa edustavat työministeri Matias Marttinen (sisämarkkina- ja teollisuuspolitiikka-asiat) ja elinkeinoministeri Sakari Puisto (tutkimus-, innovaatio- ja avaruusasiat).

Sisämarkkina- ja teollisuuspolitiikkaosuudessa neuvosto keskustelee sääntelyn yksinkertaistamisesta, täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta. Yksinkertaistaminen ja sääntelytaakan keventäminen sekä nykyisen että uuden EU-sääntelyn osalta on olennainen osa EU:n kilpailukyvyn vahvistamista. Suomi korostaa paremman sääntelyn työn pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta.

Neuvosto käy politiikkakeskustelun sisämarkkinaesteiden poistamisesta. Suomi katsoo, että kilpailulliset ja tehokkaat sisämarkkinat ovat edellytys EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvylle ja talouden kehitykselle. Lisäksi neuvosto keskustelee verkkokaupasta ja haasteista tuotteiden vaatimustenmukaisuudessa ja markkinavalvonnassa.

”Verkkokaupan ja erityisesti halpatuonnin erittäin nopea kasvu EU:n ulkopuolelta on tuonut päivänselviä haasteita EU:n sisämarkkinoille, niin kuluttajien kuin yritystenkin näkökulmasta. Näihin haasteisiin on löydettävä tehokkaita EU-tason ratkaisuja, jotta laatu, reilu kilpailu ja ympäristövaikutusten kestävyys pystytään varmistamaan. Jatkamme myös keskustelua sääntelyn yksinkertaistamisesta. Erityisesti pk-yritysten hallinnollisen taakan keventäminen ja sen edistäminen on keskeistä”, toteaa työministeri Matias Marttinen.

Työministeri Matias Marttinen tapaa lisäksi Ruotsin energia- ja elinkeinoministeri Ebba Buschin sekä Kyproksen energia-, kauppa- ja teollisuusministeri Giorgos Papanastasioun.

Toisessa osiossa aiheina tutkimus ja avaruus

Tutkimus- ja avaruusosuudessa neuvosto keskustelee tutkimuksen ja innovaation puiteohjelma Horisontti Euroopan ehdotuspaketista puheenjohtajamaa Tanskan edistymisraportin pohjalta. Suomi suhtautuu komission esitykseen Horisontti Euroopasta myönteisesti ja pitää edistymisraportin tilannekuvaa oikeana.

Lisäksi puheenjohtajamaa Tanska esittelee edistymisraporttinsa EU:n avaruusasetusehdotuksen (EU Space Act) käsittelystä. Suomi pitää tavoitteita kilpailukykyisen avaruussektorin, -turvallisuuden ja -kestävyyden edistämisestä tärkeinä, mutta suhtautuu ehdotettuun sääntelyyn varauksellisesti.

”Avaruusalan kilpailukyvyn edistäminen on kriittisen tärkeää niin suorituskykyjemme kuin yritystemme kansainvälisen kilpailun kannalta. EU:n avaruusasetusehdotuksen osalta on keskeistä, että sääntelystä ei aiheudu tarpeetonta riskiä menestyksekkään avaruussektorimme kasvu- ja toimintaedellytyksille. Säännellään vain siellä, missä se on välttämätöntä ja tuo lisäarvoa”, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Puheenjohtajan ehdotuksen mukaan EuroHPC-yhteisyrityksen uudeksi tavoitteeksi ja toiminnan päälinjaksi lisätään tekoälyn gigatehtaiden perustaminen ja toiminta. Lisäksi yhteisyrityksen toiminta kattaisi kvanttiteknologioiden TKI-toiminnan nykyistä laajemmin.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Julia Kerkelä, p. 029 50 47307