Hallitus puuttuu ulkomaisten opiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä kohtaamiin haasteisiin. Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä linjasi 18.12.2025 lainsäädäntömuutoksista muun muassa opiskelijoiden toimeentulovaatimuksiin ja kielitaidosta varmistumiseen.

Kansainvälisten opiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä määrä Suomessa on kasvanut viime vuosina. Tilastojen ja jälkivalvontatietojen mukaan suurimmalla osalla Suomessa opiskelevista kansainvälisistä opiskelijoista opinnot etenevät ja maassa oleskelu sujuu ilman merkittäviä haasteita. Viranomaiset ovat kuitenkin havainneet osalla haasteita muun muassa toimeentulossa.



”Haluamme Suomeen kansainvälisiä opiskelijoita. Sitä varten lupakäsittelyn tulee olla sujuvaa, ja samalla sen puitteissa on pystyttävä estämään opiskelijoiden joutuminen haavoittuvaan asemaan ja kyettävä tehokkaasti torjumaan väärinkäytöksiä. Tänään linjatuilla lainsäädäntömuutoksilla pyrimme varmistamaan, että opiskelijat perheenjäsenineen tulevat Suomessa toimeen” työministeri Matias Marttinen sanoo.

Hallitusten linjausten taustalla on työ- ja elinkeinoministeriön selvitys kolmansista maista eli EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä oleskelulupien lainsäädännön muutostarpeista.

Opiskelijoilla oltava realistinen kuva Suomessa tarvittavasta toimeentulosta

Selvityksen mukaan opiskelijoiden kohtaamien haasteiden taustalla on usein ulkomaisten koulutusagenttien harhaanjohtava mainonta esimerkiksi työllistymismahdollisuuksista. Agenttien kalliit välitysmaksut ovat myös johtaneet joidenkin opiskelijoiden velkaantumiseen, joka taas on altistanut heidät työperäiselle hyväksikäytölle Suomessa.



Hallitus linjasi, että opiskelijan perhe voisi muuttaa Suomeen vasta vuotta opiskelijaa myöhemmin. Näin opiskelija voisi saada realistisen kuvan siitä, miten perheen kanssa Suomessa voi tulla toimeen. Nykyään perheenjäsenet voivat hakea lupaa samaan aikaan opiskelijan kanssa.



Lisäksi hallitus linjasi, että toimeentuloedellytystä selkeytetään ja vaaditun toimeentulon euromäärä määritetään jatkossa laissa. Nykyään toimeentulovaatimuksen tasosta määrätään Maahanmuuttoviraston ohjeella. Tarkoituksena on selkeyttää toimeentulon selvittämistä lupaharkinnassa ja varmistaa, että opiskelijoilla on realistisempi kuva elinkustannuksista Suomessa.

Hallitus pyrkii vähentämään epävirallisten koulutusagenttien käyttöä opiskelijoiden oikeuksien turvaamiseksi. Hallitus selvittää agenttien kieltämistä niin, että vain korkeakoulujen kanssa sopimussuhteessa olevia agentteja voisi käyttää. Korkeakoulujen käyttämien agenttien tiedot kootaan yhteen ja rekrytoinnille luodaan yhteiset pelisäännöt.

Riittävä kielitaito tulee varmistaa ennen maahantuloa

Osan opiskelijoista on havaittu osaavan englantia tai muuta opiskelukieltä heikosti, mikä hankaloittaa opinnoista ja harjoitteluista suoriutumista. Osa opiskelijoista on myös hyödyntänyt opiskelijan oleskelulupaa pääasiallisena tarkoituksenaan päästä Suomen työmarkkinoille.



Hallitus linjasi, että opiskelijan oleskelulupaan lisätään kielitaitoedellytys. Muutos toteutettaisiin niin, että se helpottaa oleskeluluvan epäämistä kielitaidon puuttuessa, mutta ei aiheuta lisätaakkaa kielitaitoisille hakijoille tai korkeakouluille.



Lisäksi hallitus linjasi, että toisen asteen opiskelijoihin ja kaikkiin opiskelijan perheenjäseniin sovellettaisiin jatkossa ulkomaalaislain hakemusten hylkäysperusteita. Tällöin riskejä haavoittuvaan asemaan joutumisesta ja maahantulosäännösten kiertämisestä voidaan torjua kattavammin jo lupakäsittelyssä.

Lakimuutosten valmistelu käynnistyy työ- ja elinkeinoministeriössä alkuvuodesta 2026.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Ariann Grandell, TEM, p. 0295 047 236 (selvitys)

työministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318 (kysymykset ministerille)