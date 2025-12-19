Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä linjasi 19.12.2025 muutoksista kasvuyrittäjän ja yrittäjän oleskelulupiin. Tavoitteena on turvata sujuvampi prosessi erityisesti niille kasvuyrittäjille, jotka haluavat perustaa Suomeen yrityksen, sekä ehkäistä väärinkäytöksiä.

Taustalla ovat havainnot siitä, ettei nykyinen järjestelmä toimi tehokkaasti erityisesti toivottujen kasvuyrittäjien saamiseksi Suomeen. Työ- ja elinkeinoministeriö selvitti yrittäjän ja kasvuyrittäjän oleskelulupien uudistustarpeita. Hallitus teki linjauksensa selvityksen perusteella.

”Sujuva ja vastuullinen maahanmuutto vaatii toimivaa oleskelulupajärjestelmää. Suomeen tulemisen tulee olla yhä sujuvampaa niille, jotka haluavat perustaa Suomeen yrityksen ja rakentaa kasvua. Käynnistämme lainvalmistelun selvityksen ehdotusten perusteella oleskelulupaprosessin parantamiseksi”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Kasvuyrittäjän oleskeluluvan hakemista varten on etukäteen haettava Business Finlandilta lausunto siitä, että kasvuyrityksellä arvioidaan olevan edellytykset kansainväliseen kasvuun. Arviossa kiinnitetään huomiota muun muassa innovaation uutuusarvoon. Merkittävä osa haetuista lausunnoista on ollut kielteisiä, eivätkä ne ole johtaneet oleskelulupaan tai Suomeen muuttamiseen kasvuyrittäjänä. Osassa tapauksissa on myös väärinkäyttöepäilyksiä.

Hallitus linjasi selvityksen perusteella, että Business Finlandin lausuntoa ei jatkossa haettaisi erikseen etukäteen, vaan vasta Maahanmuuttovirastolle tehtävän oleskelulupahakemuksen osana. Tällöin tieto kulkisi saumattomasti viranomaiselta toiselle, mikä helpottaisi laadukasta käsittelyä. Business Finlandin lausunto olisi siis jatkossa maksullinen, kuten lopullinen lupahakemus on jo nykyään. Tämä nostaisi kynnystä tehdä heikkolaatuisia kokeiluhakemuksia.

Hallitus linjasi, että Y-tunnuksen vaatimisesta yrittäjän ensimmäisessä oleskeluluvassa luovuttaisiin, jos yritystoiminta ei ole vielä käynnissä Suomessa. Maahanmuuttoviraston tekemää hakemusten alkukarsintaa laajennettaisiin ja kasvuyrittäjien suullisia kuulemisia lisättäisiin väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Lisäksi selkeytettäisiin edellytyksiä, joiden täyttyessä kasvuyrittäjälle voidaan myöntää jatkolupa.

Selvityksen mukaan ehdotusten ei arvioida vaarantavan työperäisen maahanmuuton sujuvoittamista ja Suomen kilpailukyvyn lisäämistä kansainvälisille kasvuyrittäjille. Järjestelmää kehitetään toimivammaksi nimenomaan todellisten kasvuyrittäjien näkökulmasta.

Lainsäädäntömuutosten valmistelu käynnistyy työ- ja elinkeinoministeriössä alkuvuodesta 2026. Selvitys yrittäjän ja kasvuyrittäjän oleskelulupien uudistamistarpeista on osa laajempaa hanketta, jossa selvitetään työ- ja koulutusperusteisten oleskelulupien sääntelyn haavoittuvuuksia.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Tuulia Muuronen, TEM, p. 0295 047 329 (paikalla 19.12. ja 29.12.2025 alkaen)

työministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318 (kysymykset ministerille)