Kaarina Soikkanen ja Esa Schön sivutoimisiksi sovittelijoiksi valtakunnansovittelijan toimistoon
Valtakunnansovittelijan toimistotyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2025 13.53
Tyyppi:Uutinen
Valtioneuvosto nimitti 11.12.2025 oikeustieteen kandidaatti Kaarina Soikkasen ja oikeustieteen tohtori Esa Schönin sivutoimisiksi sovittelijoiksi valtakunnansovittelijan toimistoon 1.1.2026 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.
Sivutoimisten sovittelijoiden nimityksillä pyritään varautumaan sovittelun määrän lisääntymiseen ja ehkäisemään sovittelun ruuhkautumista.
Lisätiedot:
valtakunnansovittelija Anu Sajavaara, p. 0295 062 525