Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta, jolla pannaan kansallisesti toimeen EU:n hiilirajamekanismia (CBAM) koskevan asetuksen muutokset. Lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelu.fi-sivustolla 13.2.2026 saakka.

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa 2025 yritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi kolme ehdotusta (Omnibus I -ehdotukset). Niillä vähennetään yritysten hallinnollista taakkaa ja selkeytetään EU-sääntelyä muun muassa kestävyysraportoinnin ja yritysvastuudirektiivin osalta. Ehdotuksilla yksinkertaistetaan ja tehostetaan myös EU:n hiilirajamekanismin toteutusta.

Asetuksella muutetaan päästölaskentatapaa sekä kolmansissa maissa maksettujen päästömaksujen huomioon ottamista. Keskeiset muutokset koskevat myös CBAM-tuonnin kynnysarvoa, CBAM-todistusten myynnin ja takaisinoston järjestämistä ja alkamisajankohtaa. Lisäksi asetus sisältää muutoksia tuotesidonnaisten päästöjen laskentaan ja hallinnon järjestämiseen etenkin CBAM-tuonnin lupaprosessin osalta. EU:n CBAM-asetuksen muutos tuli voimaan 20.10.2025.

Lausunnolle lähetetyssä hallituksen lakiluonnoksessa annettaisiin CBAM-asetuksen muuttamisesta johtuvat välttämättömät kansalliset säännökset. Esityksen mukaan Tulli voisi alentaa asetuksen seuraamusmaksua koskevassa artiklassa tarkoitettua, esimerkiksi CBAM-todistuksien palauttamatta jättämisestä määrättävää, seuraamusmaksua tietyissä tapauksissa.

Hallituksen esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä oikeusministeriön ja Tullin kanssa. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2026, ja muutokset tulisivat voimaan mahdollisimman pian.

Lausunnot annetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua palvelun sivustolla. Annetut lausunnot ja ministeriön kirjaamoon toimitetut muiden kuin yksityishenkilöiden lausunnot julkaistaan myös valtioneuvoston julkisilla hankesivuilla: (tunnus: TEM086:00/2025). Yksityishenkilön antama lausunto julkaistaan hankesivuilla, jos kyseinen henkilö tätä pyytää.

Jos lausunnon antaminen palvelussa ei ole mahdollista, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnossa pyydetään silloin mainitsemaan asianumero VN/28554/2025.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Asko Sinervo, TEM, p. 0295 047 191