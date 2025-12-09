Lakipakettiluonnos eräiden EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen mukaisten velvoitteiden kansallisesta täytäntöönpanosta lausunnoille
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi eräiden EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen velvoitteiden toimeenpanosta ja valvonnasta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lakia eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta, ympäristönsuojelulakia sekä maa-aineslakia. Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä viimeistään 19.1.2026.
Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön useita EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen Suomea sitovia velvoitteita.
Ehdotetussa lainsäädännössä nimettäisiin asetuksen edellyttämät kansalliset toimivaltaiset viranomaiset esimerkiksi asetuksen mukaisen kaivannaisjätetietokannan ja kansallisen etsintäohjelman laatimiseen, eräisiin markkinavalvontatehtäviin sekä asetuksen raportointiin liittyviin tehtäviin.
Uuden lain sekä lakien eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta ja Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2026. Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2026.
Lisätiedot:
johtava asiantuntija Teo Kangaspunta, TEM, p. 050 4795815