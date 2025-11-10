Suomalaisten kuluttajien verkkotilaukset pääasiassa Kiinassa toimivilta halpatuotteiden valmistajilta ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Työministeri Matias Marttinen on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa ratkaisuja halpatuontiin liittyviin ongelmiin.

Halpatuotantoon keskittyvien verkkokauppojen tuotteissa ja toimintamalleissa on monenlaisia ongelmia kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäristövahinkoihin ja -kuormitukseen liittyen. Kuluttajansuoja on heikkoa ja toiminta haittaa lakeja noudattavien yritysten kilpailukykyä.

”Halpatuotteiden tilailu on kasvanut erittäin voimakkaasti. Samaan aikaan esimerkiksi tuotteiden turvallisuudesta tai laadusta ei välttämättä ole mitään takeita. Suomessa ja Euroopassa myytävien tuotteiden tulee täyttää suomalaiset ja eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset ynnä muut. Tätä samaa pitää edellyttää myös ulkomaisista verkkokaupoista tilattavilta tuotteilta. Ei saa olla niin, että eurooppalaisen vaatimustason alittavat halpatuotteet pääsevät kotimaisia valmistajia parempaan markkina-asemaan”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

"Suomi tai EU eivät tietenkään voi pysäyttää globaalin verkkokaupan kehitystä. Jotain tolkkua tähän on kuitenkin saatava. Voimme pyrkiä vaikuttamaan siihen, että kehitys olisi vastuullisempaa ja reilumpaa. Nykytilanne heikentää myös kotimaisten verkkokauppojen kilpailukykyä ja työllisyyttä – on kestämätöntä, että tällä hetkellä samat säännöt eivät koske kaikkia. Hallitus selvittää keinoja puuttua ongelmiin niin kuluttajien, ympäristön kuin vastuullisten yritysten hyväksi”, työministeri jatkaa.

Työryhmän tehtävänä on kartoittaa kansallisen ja EU-tason ratkaisukeinoja, joilla voidaan puuttua halpatuonnin aiheuttamiin ongelmiin. Työryhmä tarkastelee ja hakee ratkaisuja muun muassa tuoteturvallisuuteen, ympäristövaikutuksiin, kuluttajansuojaan, immateriaalioikeuksiin, tietosuojaan, tullikysymyksiin ja yritysten tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseen. Kartoituksessa huomioidaan EU:n sisämarkkinoiden ja kauppapolitiikan reunaehdot.

Työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Mika Nykänen. Työryhmän tulee saada raporttinsa valmiiksi helmikuuhun 2026 mennessä.



