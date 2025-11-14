Elinkeinoministeri Sakari Puisto osallistuu YK:n ilmastokokoukseen COP30:een Belémissä, Brasiliassa 14.–15.11.2025. Ministerin ohjelma painottuu puhtaaseen energiaan ja siirtymään sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Hän osallistuu yrityksien, kaupunkien ja tutkimuslaitoksien yhteisen Suomen maapaviljongin tilaisuuksiin.

”Ilmastokokous tarjoaa Suomelle tärkeän mahdollisuuden vahvistaa yhteistyötä Pohjoismaiden ja Latinalaisen Amerikan kanssa. Maapaviljonki antaa erinomaisen tilaisuuden tuoda esiin suomalaisen teollisuuden ratkaisuja”, sanoo elinkeinoministeri Puisto.



Suomi ja ministeri Puisto isännöivät Suomen maapaviljongissa Euroopan komission kanssa EU–LAC High-Level Dialogue on Energy Transition -tilaisuutta, jossa tarkastellaan Euroopan ja Latinalaisen Amerikan yhteistyötä puhtaan energian toimitusketjuissa sekä oikeudenmukaisessa energiasiirtymässä.

Ministeri osallistuu kolmeen yhteispohjoismaiseen tilaisuuteen, joissa yritykset tuovat esiin Suomen ja muiden Pohjoismaiden käytännön toimia kohti hiilinegatiivisuutta. Hän tarkastelee puhtaan energian innovaatioita ja uuden teollisen toiminnan mahdollisuuksia Pohjoismaissa. Ministeri isännöi myös TEM:n ja EK:n järjestämää tilaisuutta Suomen vähähiilitiekarttatyöstä, jossa keskustellaan siitä, mitä suomalainen laaja ja vapaaehtoisuuteen perustuva toimialojen vähähiilitiekarttatyö voi antaa kansainväliselle tasolle.



Elinkeinoministeri tapaa Belémissä mm. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) varapääjohtajan Mary Burce Warlickin ja energiakomissaari Dan Jorgensenin.



Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Lars Aikala, p. 050 401 6410

